Главные новости за выходные 16–17 ноября

Россия решила отдать Украине задержанные в Керченском проливе в 2018 году корабли. Буксир «Яны Капу» и малые бронированые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» будут переданы украинской стороне 18 ноября. Утром 17 ноября их начали буксировать к месту передачи. Украинские СМИ сообщали, что передача может состоятся у мыса Тарханкут. Источник “Ъ”, не называя точных координат, сказал, что скорее всего это произойдет ближе месту прошлогоднего инцидента — к Керченскому проливу. По его словам, сама передача будет или ночью, или утром. О готовности вернуть корабли до саммита в «нормандском формате»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году. При этом он пообещал не держаться «посиневшими пальцами» за президентское кресло.

Кроме того, господин Лукашенко высказался по поводу интеграции с Россией. По его словам, дорожные карты не будут подписаны, если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике». «А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства»,— сказал он. Господин Лукашенко считает, что Минску «каждый год подсовывают новые условия». «И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз?» — сказал президент. О перспективах интеграции двух стран

Оппозиция устроила в Тбилиси масштабный митинг. В нем участвуют все значимые политические силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное Движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Митингующие считают, что правящая партия «Грузинская мечта» и ее лидер миллиардер Бидзина Иванишвили «кинули народ», не выполнив обещания принять конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по партийным спискам, а не смешанной, пропорционально-мажоритарной системе.

Оппозиция требует: немедленной отставки правительства, создания временного Кабмина; проведения внеочередных парламентских выборов через 2–3 месяца по т.н. «Германской электоральной системе» (считается модификацией чисто пропорциональной модели, но позволяет избирать в парламент и депутатов-мажоритариев) и освобождения политзаключенных. О ситуации в Грузии

России проиграла Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Таким образом, россияне выйдут в финальную часть Евро-2020 со второго места в группе I. Подробнее

Российские фигуристы завоевали четыре золотых, три серебряные и одну бронзовую медали на пятом этапе серии Гран-при в Москве. Подробнее

Первая ракетка России Даниил Медведев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге, из-за усталости не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса, которая начинается в Мадриде 18 ноября. Об этом “Ъ” рассказал капитан сборной России Шамиль Тарпищев

В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. В стычках демонстрантов с полицией погибло около 30 человек. На фоне протестов был отключен доступ к интернету на большей части страны. Позднее президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо.

В Белоруссии завершилось голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка избирателей составила 70,72%. В результате голосования будут выбраны 110 депутатов нижней палаты парламента. О выборах