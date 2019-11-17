СМИ: за два дня протестов в Иране погибло около 25 человек

Около 25 человек погибли в ходе стычек демонстрантов с полицией в Иране за последние двое суток, сообщает «Аль-Хадас». Также сообщается, что полиция города Йезд в центральной части страны задержала во время протестов 40 человек.

Акции протеста в Иране начались в пятницу, 15 ноября, в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. Тегеран при этом ввел квоты на розничные продажи топлива. Утром 16 ноября протесты возобновились. На этом фоне был отключен доступ к интернету на большей части Ирана.

Напомним, в соседнем Ираке еще в октябре также начались протесты. Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибло более 300 человек. Погранпереход между двумя странами по просьбе Тегерана временно закрыт.

О том, как на ситуацию в Иране влияют протесты в Ираке,— в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».