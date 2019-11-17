Лукашенко исключил интеграцию с Россией без решения экономических вопросов

Белоруссия не подпишет с Россией дорожные карты по интеграции, если не будут решены «принципиальные вопросы в экономике», заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко после того, как проголосовал на досрочных выборах в парламент.

Он также заявил, что соглашения не должны противоречить конституции Белоруссии и «фундаментальным принципам» жизни белорусского общества. «А самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко также заявил, что Белоруссия — «не нахлебница и не хочет ею быть». Он отметил, что США сейчас ведут торговую войну с Китаем «из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов», при том в белорусско-российской торговле дефицит составляет около $9 млрд каждый год.

«Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно»,— сказал господин Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что страны вступают в объединения для того, чтобы улучшить ситуацию в экономике, но Минску «каждый год подсовывают новые условия». «И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз?» — сказал господин Лукашенко. При этом он заявил, что президент России в курсе ситуации, и он может открыто ему обо всем сказать, «да еще похлеще», поскольку они являются друзьями.

Напомним, 19 ноября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас должны обсудить новую программу реализации союзного договора на заседании Совета министров Союзного государства в Москве.

По данным “Ъ”, Москва и Минск согласовали более 50% «дорожных карт», которые предусмотрены программой экономической интеграции. «Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям. Утвердить весь пакет «дорожных карт» президенты двух стран могут уже 8 декабря. После того, как будут решены экономические вопросы, начнется согласование политической интеграции государств.

Подробнее — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».

О программе экономической интеграции — в публикации “Ъ” «Дружба налогов».