Лукашенко будет участвовать в выборах президента в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, передает БелТА. При этом он пообещал не держаться «посиневшими пальцами» за свое кресло. Александр Лукашенко возглавляет страну с июля 1994 года.

По мнению господина Лукашенко, он обязан выдвинуть свою кандидатуру, а народ уже сделает свой выбор.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах»,— отметил Александр Лукашенко журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в парламент (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Лукашенко заявил, что не обидится, если его кандидатуру не поддержат, но «если вы (граждане. —“Ъ”) цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста», сказал он журналистам.

Президент Белоруссии также пообещал не вносить изменений в конституцию страны. «Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по ТАСС).

Выборы президента, по его словам, скорее всего пройдут летом 2020 года.

Сегодня, 17 ноября, в Белоруссии проходят парламентские выборы. Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год.

О подготовке к выборам читайте в материале “Ъ” «Белоруссия не хочет подпрыгивать».