18 ноября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Голосование на парламентских выборах в Белоруссии завершилось

В Белоруссии завершилось голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 70,72%. Предварительные итоги выборов станут известны сегодня поздно вечером.

За пять дней досрочного голосования, проходившего с 12 по 16 ноября, явка составила 35,77%. Всего правом голоса в Белоруссии обладают 6,88 млн человек. В результате голосования из участвовавших 513 кандидатов будут выбраны 110 депутатов нижней палаты парламента.

Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год. В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы, на которые уже выдвинул свою кандидатуру действующий президент страны Александр Лукашенко.

О досрочных парламентских выборах в стране — материале “Ъ” «Белоруссия не хочет подпрыгивать».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя