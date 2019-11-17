Голосование на парламентских выборах в Белоруссии завершилось

В Белоруссии завершилось голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 70,72%. Предварительные итоги выборов станут известны сегодня поздно вечером.

За пять дней досрочного голосования, проходившего с 12 по 16 ноября, явка составила 35,77%. Всего правом голоса в Белоруссии обладают 6,88 млн человек. В результате голосования из участвовавших 513 кандидатов будут выбраны 110 депутатов нижней палаты парламента.

Предыдущий состав парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год. В 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы, на которые уже выдвинул свою кандидатуру действующий президент страны Александр Лукашенко.

О досрочных парламентских выборах в стране — материале “Ъ” «Белоруссия не хочет подпрыгивать».