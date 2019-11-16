Сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:4 в отборочном матче чемпионата Европы по футболу, который прошел в субботу на ее поле в Санкт-Петербурге. Еще в первом тайме хозяева пропустили три безответных мяча. Таким образом, независимо от результата заключительной встречи с командой Сан-Марино 19 ноября россияне выйдут в финальную часть Евро-2020 со второго места в группе I.

Перед матчем с Бельгией главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пришлось помозговать над составом, ведь помимо Дениса Черышева и Дмитрия Баринова, на которых он наверняка рассчитывал, нужно было найти удачную замену и такому важному для черчесовской системы игроку, как Александр Головин.

Задача перед тренерским штабом действительно стояла сложная.

В качестве основных претендентов на позицию полузащитника «Монако», чье состояние здоровья так и не удалось привести в норму, виделись Алексей Миранчук и Зелимхан Бакаев, выполняющие в своих клубах примерно те же самые функции организаторов атак. Хотя хавбек «Локомотива» до сих пор почему-то практически никак не проявил себя в сборной. Спартаковец вообще только начинает карьеру в ней, к тому же Черчесов заявил, что не видит его в центре. В итоге выбор пал все-таки на Миранчука.

Что же касается тактики, то ее диктовали турнирная ситуация и реальное соотношение сил, согласно которому Бельгия имела неоспоримое преимущество.

У россиян изначально были невысокие шансы на победу, а после потери Головина они стали и вовсе минимальными. Даже капитан команды Артем Дзюба на предматчевой пресс-конференции отметил, что без Головина и Черышева будет очень трудно. Но именно победа с определенным результатом выводила сборную России на первое место в группе. Наиболее достижимым из всех возможных вариантов казался выигрыш со счетом 2:0, для чего требовалось, как ни странно, сосредоточиться на обороне, чтобы обязательно сыграть на ноль сзади и постараться реализовать что-нибудь впереди. Ввязаться в открытый футбол и назабивать бельгийцам голов представлялось абсолютной утопией. Правда, на поле что-то пошло не так, и россияне оказались в роли утопающих.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Дебют матча получился обнадеживающим. Сразу после стартового свистка хозяева включили прессинг и немного переусердствовали — Сергей Петров, занявший место левого защитника, заработал желтую карточку на чужой половине. А затем они провели и несколько острых атак с краев, где давление нагнетали Алексей Ионов (справа) и Юрий Жирков (слева). Чуть позже Ионов даже едва не убежал на свидание с голкипером Тибо Куртуа, но защитник Томас Вермален успел купировать опасный момент.

Первый тревожный звонок у ворот сборной России прозвенел на 18-й минуте.

Георгий Джикия не позволил замкнуть передачу с правого фланга бельгийскому столбу Ромелу Лукаку. А вот на 19-й минуте гости все сделали четко. Эден Азар отдал мяч налево своему младшему брату Торгану, тот сместился ближе к центру штрафной площади и так ударил в верхний ближний угол из-под Марио Фернандеса, что не помог и отчаянный прыжок вратаря Маринато Гильерме.

Этот гол явно сбил дыхание подопечным Черчесова. Бельгийцы же — на сей раз благодаря индивидуальным действиям Эдена Азара — чуть не увеличили счет. Гильерме отразил удар с близкого расстояния. Впрочем, на 33-й минуте капитан сборной Бельгии поразил-таки цель после скидки Лукаку. Потом и россияне наконец-то потревожили Куртуа, когда Магомед Оздоев пробил в створ из-за штрафной. Однако на 40-й минуте в обороне хозяев образовалась чудовищная дыра, что привело к выходу трех бельгийцев на одного защитника. Естественно, они воспользовались такой свободой, и Азар-старший с паса Кевина Де Брёйне закатил мяч в пустые ворота.

На этом игра в общем-то утратила спортивный интерес.

Весь второй тайм россияне пытались хоть как-то восстановить подорванный престиж.

В свою очередь соперник уже выглядел вполне удовлетворенным и не жаждал крови, думая в основном о сбережении достигнутого. Хотя Торган Азар еще разок разорвал российскую защиту, после чего мог отличиться Дрис Мертенс, которому помешал Гильерме. Но на 72-й минуте хозяева все же пропустили четвертый гол. Лукаку взял мяч, дошел с ним до штрафной и отправил в сетку. Все просто.

Только после этого сборная России создала по-настоящему голевой момент, когда заменивший Жиркова и весьма активный Бакаев нанес неберущийся для Куртуа удар. Вратаря подстраховал защитник Дедрик Боята, который, к слову, наглухо закрыл Дзюбу. Тем не менее команда Черчесова выжала максимум из того эпизода, закончившегося угловым, и со стандартного положения запихала непослушный мяч в бельгийские ворота. Голом отметился Джикия, не справившийся со своими прямыми обязанностями. Причем у центрального защитника была возможность оформить дубль, и тоже с углового.

Игрок сборной России Артем Дзюба Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Второй тайм россияне в итоге завершили вничью — 1:1 — однако в целом матч показал, что они заметно уступают в классе и мастерстве лидеру мирового рейтинга. Слишком легко гости добились успеха в Санкт-Петербурге. Любопытно, что с высокой долей вероятности сборные России и Бельгии теперь могут встретиться и на групповом этапе финальной части чемпионата Европы. И опять на «Газпром Арене».

Александр Ильин