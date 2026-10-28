Захарова подтвердила визит Лаврова на встречу глав МИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Атланту на встречу глав МИД G20. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Организационные вопросы, по словам госпожи Захаровой, удалось решить в последний момент. Она отметила, что Сергей Лавров на встрече намерен обсудить геополитические вызовы, влияющие на мировую экономику.
Среди прочего, на повестке будут вопросы, связанные с продолжающимися конфликтами. «То есть в данном случае, конечно, центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех, в том числе и в первую очередь разрушительных, тенденций в геополитике, которые имеют место быть»,— сказала госпожа Захарова (трансляцию вел МИД).
Мероприятие пройдет 30-31 октября в Атланте, США. Мария Захарова отметила, что российская делегация использует встречу для продвижения идей, которые направлены на укрепление основ многополярного мира с учетом принципов Устава ООН.