В Тбилиси проходит масштабный антиправительственный митинг

В центре Тбилиси, у здания парламента, на части проспекта Руставели, где в течение последних 30 лет происходили все самые значимые события новейшей истории страны (в том числе «Революция роз» 2003 года), проходит многотысячный митинг «Объединенной оппозиции». В нем участвуют все значимые политические силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное Движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Экс-президент, обратившись к сторонникам из Украины, призвал их «поставить точку в правлении вонючего и безграмотного российского олигарха Иванишвили».

Соратники Михаила Саакашвили по ЕНД и лидеры других оппозиционных партий сообщили, что начинают блокирование парламента и как заявил на митинге Гиги Угулава «ни один депутат партии российского олигарха Иванишвили не войдет в парламент с понедельника».

МВД предупредило, что будет вынуждено применить силу, чтобы не допустить покушения на работоспособность государственных органов.

Оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) запланировали «митинг рассерженных граждан» еще 14 ноября, когда парламентское большинство от ГМ, несмотря на обещание, данное в ходе июньских событий лично председателем ГМ, миллиардером Бидзиной Иванишвили, неожиданно для многих провалило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по партийным спискам, а не смешанной, пропорционально-мажоритарной системе.

Оппозиция утверждает, что ГМ и ее лидер «кинули народ» и требует от властей выполнить четыре требования:

немедленная отставка правительства Георгия Гахария;

создание временного Кабмина;

проведение внеочередных парламентских выборов через 2–3 месяца по т.н. «Германской электоральной системе», которая считается модификацией чисто пропорциональной модели, но позволяет избирать в парламент и депутатов-мажоритариев;

освобождение политзаключенных.

Под политзаключенными имеются в виду десятки участников столкновений с полицией в т.н. «Гавриловскую ночь» с 20 на 21 июня, когда сторонники оппозиции попытались штурмом взять здание парламента в знак протеста против визита в Грузию депутатов Госдумы, в том числе президента Межпарламентской Ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Арестованным предъявлено обвинение в применении насилия против представителей органов власти. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Правящая партия в лице члена политсовета ГМ, бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе отвергла требования, назвав их антиконституционными. Власти предупредили, что не допустят блокирования здания парламента и других госучреждений.

Ситуация в столице постепенно накаляется. Лидер парламентской партии «Европейская Грузия», экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил в прямом эфире еще до начала митинга, что Бидзина Иванишвили «близок к судьбе Чаушеску и Каддафи».

По положению на 15:00 мск, в митинге участвовали около 10 000 человек, но кульминация ожидается к вечеру.

К вечеру протестующие заблокировали все входы в здание парламента Грузии. Как сообщает издание «Новости-Грузия», участники митинга планируют провести у стен парламента ночь, а завтра не позволить зайти в парламент депутатам «Грузинской мечты», которые не выполнили обещание о переходе к пропорциональной избирательной системе.

Подробнее о ситуации в Грузии — в публикации “Ъ” «Бидзину Иванишвили подвели под протест».

Георгий Двали, Тбилиси