Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо

Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал «Аль-Арабия». Недавнее решение правительства страны повысить цены на топливо в два раза спровоцировало волну протестов. За два дня погибло более 25 человек.

«Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо»,— заявил президент Ирана (перевод по ТАСС). Госпомощь будет выплачиваться с завтрашнего дня.

При этом господин Роухани отметил, что повышение цен было неизбежным. «Если бы мы не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года»,— сказал он.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября сразу в нескольких городах. Повысив цены на топливо, Тегеран также ввел квоты на его розничные продажи. Из-за неутихающих протестов на большей части Ирана был отключен доступ к интернету. По данным агентства Fars, в акциях протеста приняли участие почти 87,5 тыс. человек, около 1 тыс. человек задержаны.