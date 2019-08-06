Белоруссия не хочет подпрыгивать

В Белоруссии началась подготовка к досрочным парламентским выборам — они пройдут в ноябре, хотя по закону парламент в его нынешнем составе должен был работать еще год. Но в 2020 году в стране пройдут выборы президента, и поэтому власти решили развести голосование по времени. Глава ЦИКа Лидия Ермошина пообещала, что стартовавшая кампания пройдет спокойно и «по старинке», то есть экономно и без использования «особых информационных технологий». Между тем глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин уже дала понять, что ждет от парламентских выборов новизны: если Брюссель сочтет их достаточно демократическими, действующие в отношении Белоруссии санкции будут отменены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о назначении следующих парламентских выборов. Членов верхней палаты (Совета республики) изберут 7 ноября, нижней (Палаты представителей) — спустя десять дней. Следующее общенациональное голосование — выборы президента — пройдет 30 августа 2020 года.

Нынешний состав белорусского парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две кампании в один год. «Парламентарии с нами согласились. Они, депутаты наши, в этом плане молодцы»,— прокомментировал это решение президент Лукашенко. Примечательно, что еще в марте он говорил: «предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения», а сами выборы (и парламентские, и президентские) должны пройти «как праздник». Сейчас уже можно предположить, что относительно президентских выборов его пожелание будет выполнено.

Александр Лукашенко, которому 30 августа 2020 года исполнится 66 лет, уже объявил о своем выдвижении на шестой срок, так что высока вероятность того, что праздник ему никто не испортит.

С парламентскими выборами ситуация сложнее. В прошлый раз в Палату представителей впервые за 12 лет попал оппозиционный политик — член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая. В ОБСЕ тогда заявили, что «Белоруссии еще предстоит значительный путь в выполнении своих демократических обязательств». На этот раз европейские институты ожидают от Минска большего, взамен обещая отменить все еще действующие ограничительные меры. «Убеждена, что Евросоюз и его государства-члены будут внимательно следить за предстоящими выборами, будут ли эти выборы свободными, честными, прозрачными, будут ли у кандидатов от оппозиции равные возможности для участия,— заявила в опубликованном в понедельник интервью агентству "БелаПАН" глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин.— Есть очень много вопросов, которые могут сыграть свою роль (в плане отмены оставшихся санкций.— “Ъ”)».

Напомним, санкции в отношении Минска включают в себя эмбарго на ввоз оружия и оборудования, «которое может быть использовано для внутренних репрессий» (при этом исключение сделано для спортивных винтовок — например, для биатлона), а также запрет на въезд в Европу четырех бывших чиновников и силовиков, которых подозревают в причастности к исчезновению оппозиционеров.

Сама госпожа Викторин не испытывает излишнего оптимизма. По ее словам, в этом году в Брюсселе «не увидели каких-то изменений» в Белоруссии, которые сделали бы возможной отмену санкций.

Усугубляет ситуацию неизменная позиция Минска еще по одному проблемному вопросу — смертной казни. С начала 2019 года в стране вынесли уже два смертных приговора. «Мы убеждены, что смертная казнь не сдерживает преступность, это не решение. Применение высшей меры наказания не соответствует нашему пониманию основных прав человека»,— заявила дипломат.

Белорусский политический аналитик, автор «Московского центра Карнеги» Артем Шрайбман заявил “Ъ”: «Когда в 2016 году власти допустили оппозицию в парламент, это дало свои бонусы. С белорусским парламентом начали общаться европейские парламенты, хотя с 1990-х годов они не признавали его легитимным органом власти. Но пропускать или нет оппозиционных депутатов на этот раз, и если да, то кого именно,— будут решать в администрации президента. И крайне трудно предугадать, какое решение они примут, взвесив все плюсы и минусы». Что касается санкций, то они, по словам господина Шрайбмана, вовсе не волнуют белорусское руководство, так как «от них остался мизер». «Для галочки министр иностранных дел Белоруссии просит отменить эти санкции, но на самом деле они никому не мешают»,— отметил собеседник “Ъ”. Напомним, что еще в 2016 году Брюссель отменил основную часть ограничительных мер против Минска.

Единственный оппозиционер в белорусском парламенте текущего созыва — Анна Канопацкая при этом заявила “Ъ”, что оппозиция надеется на попадание в законодательный орган власти и стремится к консолидации: «Это должно быть целью, чтобы не вера, а наша работа внутри оппозиции и за ее пределами способствовала появлению нескольких оппозиционных депутатов». А вот предположение, что участие оппозиционеров в выборах только легитимизирует власть Александра Лукашенко в глазах Европы, госпожа Канопацкая отвергла. «Действующие оппозиционные силы нацелены на изменение системы, а никоим образом не на легализацию режима Лукашенко»,— заверила она.

Тем временем сами белорусские власти готовятся к выборам «по старинке».

«Избирательная кампания очень традиционная, консервативная, и она не предусматривает вложения больших средств, может быть, это кажется скучным»,— рассказала в эфире национального телеканала ОНТ глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.





Она добавила, что для работы на выборах, как и ранее, будут привлекаться «общественники», а вот «особых информационных технологий не будет». «Ноябрь — такой "стационарный" месяц, когда все население находится на местах, проживает по основному месту регистрации, и я думаю, что это все будет способствовать организованности выборов и, естественно, положительно повлияет на явку избирателей»,— пояснила она.

Что касается присутствия на выборах международных наблюдателей, то по этому поводу еще 30 июля высказался президент Лукашенко. «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но никому въезд запрещать не будем,— сказал он.— Я не хочу, чтобы даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку в моих словах по поводу открытости, честности проведения выборов. Нам сегодня нет необходимости уж слишком подпрыгивать и себя показывать».

Так или иначе, Артем Шрайбман резюмирует: «Сейчас проложена колея на улучшение отношений (Минска и Брюсселя.— “Ъ”), никто из нее выходить не хочет. Поэтому даже если Лукашенко усилит репрессии, Европа будет долго двигаться по инерции». По словам собеседника “Ъ”, «сейчас к тому же у Брюсселя есть новый сдерживающий фактор: оттолкнуть Минск от себя — это значит толкнуть его в объятия Владимира Путина».

Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко