В Иране отключился интернет на фоне протестов

Доступ к интернету на большей части Ирана, где он доступен, был отключен, следует из данных NetBlocks. Проблемы стали фиксировать в пятницу, 15 ноября. В субботу, 16 ноября, в 21:15 (21:15 мск) количество подключений в стране упало до 7%. Также отключена мобильная связь крупнейших операторов Ирана, в том числе MCI, Rightel и IranCell.

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. С 15 ноября Иран также ввел квоты на розничные продажи топлива. С утра 16 ноября протесты возобновились. По данным AFP, жертвой протестов стал один человек.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что силы безопасности могут начать применять силу для восстановления спокойствия. «Силы безопасности до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты. Но поскольку спокойствие и безопасность людей являются нашим приоритетом, они выполнят свой долг по восстановлению спокойствия, если нападения на общественную и личную собственность будут продолжаться»,— сказал министр (цитата по Reuters).

Напомним, в соседнем Ираке протесты начались в октябре. Участники демонстраций упрекают власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибло более 300 человек.

О том, как на ситуацию в Иране влияют протесты в Ираке,— в материале “Ъ”.