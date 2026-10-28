Экс-жену вице-президента Зимбабве освободили по делу о покушении на его убийство

Китайская актриса Цзян Цинн, прожившая 37 лет в браке с основателем КНР Мао Цзэдуном, после его смерти в 1976 году попала под показательный судебный процесс. На нее взвалили многие ошибки периода правления Мао. В итоге женщину приговорили к смертной казни, но потом смягчили приговор до пожизненного заключения. В 1991 году из-за рака горла она была выпущена на свободу, а в мае 1991 повесилась в душевой комнате больницы