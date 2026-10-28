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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

Экс-жену вице-президента Зимбабве освободили по делу о покушении на его убийство

В Зимбабве суд освободил из-под стражи Мэрри Мубайву, бывшую жену вице-президента страны генерала Константино Чивенги. Она провела в заключении почти семь лет по обвинению в попытке убийства бывшего мужа. Об этом сообщает BBC.
Причиной освобождения стало нарушение процессуальных прав Мэрри Мубайвы на скорый суд. Судья прекратил разбирательство дела после того, как прокуратура запросила очередной перенос процесса. По словам судьи, многолетние задержки нанесли обвиняемой психический, физический и финансовый ущерб.
Уголовное преследование Мэрри Мубайвы началось в 2019 году. По версии следствия, она пыталась отключить систему жизнеобеспечения Константино Чивенги, когда тот находился на лечении в ЮАР. Ее также обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Сама обвиняемая категорически отрицает свою вину.

Трагедии первых леди

Соломония Сабурова, первая жена великого князя Московского Василия III, была сослана своим супругом в монастырь за бездетность. Согласно разным источникам, великая княгиня не хотела принимать постриг. Через 17 лет иночества она умерла и была похоронена в Суздальском Покровском монастыре
1/121/12

Соломония Сабурова, первая жена великого князя Московского Василия III, была сослана своим супругом в монастырь за бездетность. Согласно разным источникам, великая княгиня не хотела принимать постриг. Через 17 лет иночества она умерла и была похоронена в Суздальском Покровском монастыре

Suzdal Museum / Wikimedia

Анна Болейн, вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора, была одной из жен, которых он отправил на эшафот. Всего монарх был женат шесть раз. Две его супруги были казнены, одна умерла из-за осложнений после родов
2/122/12

Анна Болейн, вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора, была одной из жен, которых он отправил на эшафот. Всего монарх был женат шесть раз. Две его супруги были казнены, одна умерла из-за осложнений после родов

The National Gallery

Анастасия Захарьина-Юрьева, первая жена Ивана IV Грозного, как считают историки, была отравлена. Она умерла в возрасте 30 лет. После нее царь женился, предположительно, еще семь раз. Все последующие жены либо погибли при загадочных обстоятельствах, либо были сосланы в монастырь
3/123/12

Анастасия Захарьина-Юрьева, первая жена Ивана IV Грозного, как считают историки, была отравлена. Она умерла в возрасте 30 лет. После нее царь женился, предположительно, еще семь раз. Все последующие жены либо погибли при загадочных обстоятельствах, либо были сосланы в монастырь

Константин Маковский

Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, в 1698 году была сослана в Суздальский Покровский монастырь и насильно пострижена в монахини под именем Елена
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Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, в 1698 году была сослана в Суздальский Покровский монастырь и насильно пострижена в монахини под именем Елена

Wikimedia

Императрица Александра Федоровна, супруга последнего российского императора Николая II, была убита вместе со всей семьей и приближенными в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. 17 июля 1998 года вместе с другими расстрелянными перезахоронена в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга
5/125/12

Императрица Александра Федоровна, супруга последнего российского императора Николая II, была убита вместе со всей семьей и приближенными в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. 17 июля 1998 года вместе с другими расстрелянными перезахоронена в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга

ТАСС

Надежда Алиллуева, вторая жена Иосифа Сталина, вышла замуж за будущего советского вождя в 1919 году. По свидетельствам очевидцев, накануне трагедии между супругами произошла ссора. 9 ноября женщина застрелилась из пистолета «Вальтер». По словам дочери Надежды Аллилуевой Светланы, ее мать оставила предсмертную записку. Она утверждает, что никто кроме Иосифа Сталина, не знал, что было в этом письме
6/126/12

Надежда Алиллуева, вторая жена Иосифа Сталина, вышла замуж за будущего советского вождя в 1919 году. По свидетельствам очевидцев, накануне трагедии между супругами произошла ссора. 9 ноября женщина застрелилась из пистолета «Вальтер». По словам дочери Надежды Аллилуевой Светланы, ее мать оставила предсмертную записку. Она утверждает, что никто кроме Иосифа Сталина, не знал, что было в этом письме

Николай Свищев-Паола / РИА Новости

Ева Браун, которая в течение 16 лет была сожительницей лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, стала его женой 29 апреля 1945 года, за день до их совместного самоубийства. 5 мая 1945 года полуобгоревшие трупы Гитлера и его супруги были найдены советскими военными
7/127/12

Ева Браун, которая в течение 16 лет была сожительницей лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, стала его женой 29 апреля 1945 года, за день до их совместного самоубийства. 5 мая 1945 года полуобгоревшие трупы Гитлера и его супруги были найдены советскими военными

AP

Клара Петаччи, любовница итальянского диктатора Бенито Муссолини, 28 апреля 1945 года была расстреляна вместе с ним гарибальдийскими партизанами. Тела политика и его возлюбленной были привезены в Милан, где на автозаправке у площади Пьяцца Лорето их повесили вверх ногами. 1 мая они были похоронены на миланском кладбище Чимитеро Маджоре, на участке для бедных
8/128/12

Клара Петаччи, любовница итальянского диктатора Бенито Муссолини, 28 апреля 1945 года была расстреляна вместе с ним гарибальдийскими партизанами. Тела политика и его возлюбленной были привезены в Милан, где на автозаправке у площади Пьяцца Лорето их повесили вверх ногами. 1 мая они были похоронены на миланском кладбище Чимитеро Маджоре, на участке для бедных

ullstein bild / Getty Images

Китайская актриса Цзян Цинн, прожившая 37 лет в браке с основателем КНР Мао Цзэдуном, после его смерти в 1976 году попала под показательный судебный процесс. На нее взвалили многие ошибки периода правления Мао. В итоге женщину приговорили к смертной казни, но потом смягчили приговор до пожизненного заключения. В 1991 году из-за рака горла она была выпущена на свободу, а в мае 1991 повесилась в душевой комнате больницы
9/129/12

Китайская актриса Цзян Цинн, прожившая 37 лет в браке с основателем КНР Мао Цзэдуном, после его смерти в 1976 году попала под показательный судебный процесс. На нее взвалили многие ошибки периода правления Мао. В итоге женщину приговорили к смертной казни, но потом смягчили приговор до пожизненного заключения. В 1991 году из-за рака горла она была выпущена на свободу, а в мае 1991 повесилась в душевой комнате больницы

Photo 12 / Universal Images Group / Getty Images

Сара, пятая супруга диктатора Уганды Иди Амина, была одной из немногих выживших его спутниц. Лидер африканского государства женился на ней в 1975 году. До этого несколько его жен были зверски убиты. Известно, что Сара в браке по меньшей мере один раз была сильно избита, после чего улетела в Ливию для лечения
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Сара, пятая супруга диктатора Уганды Иди Амина, была одной из немногих выживших его спутниц. Лидер африканского государства женился на ней в 1975 году. До этого несколько его жен были зверски убиты. Известно, что Сара в браке по меньшей мере один раз была сильно избита, после чего улетела в Ливию для лечения

AFP

Йованка Броз, вдова первого президента Югославии Иосипа Броза Тито, после смерти политика в 1980 году 25 лет провела под домашним арестом. Кроме того, государство конфисковало ее имущество, которое она так и не смогла вернуть
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Йованка Броз, вдова первого президента Югославии Иосипа Броза Тито, после смерти политика в 1980 году 25 лет провела под домашним арестом. Кроме того, государство конфисковало ее имущество, которое она так и не смогла вернуть

The Asahi Shimbun / Getty Images

Елена Чаушеску, супруга президента и генерального секретаря коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску, была расстреляна вместе с мужем по приговору трибунала 25 декабря 1989 года
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Елена Чаушеску, супруга президента и генерального секретаря коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску, была расстреляна вместе с мужем по приговору трибунала 25 декабря 1989 года

Steve Burton / Keystone / Hulton Archive / Getty Images

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Зимбабве

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор