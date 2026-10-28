Экс-жену вице-президента Зимбабве освободили по делу о покушении на его убийство
В Зимбабве суд освободил из-под стражи Мэрри Мубайву, бывшую жену вице-президента страны генерала Константино Чивенги. Она провела в заключении почти семь лет по обвинению в попытке убийства бывшего мужа. Об этом сообщает BBC.
Причиной освобождения стало нарушение процессуальных прав Мэрри Мубайвы на скорый суд. Судья прекратил разбирательство дела после того, как прокуратура запросила очередной перенос процесса. По словам судьи, многолетние задержки нанесли обвиняемой психический, физический и финансовый ущерб.
Уголовное преследование Мэрри Мубайвы началось в 2019 году. По версии следствия, она пыталась отключить систему жизнеобеспечения Константино Чивенги, когда тот находился на лечении в ЮАР. Ее также обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Сама обвиняемая категорически отрицает свою вину.