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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

ЕК исключила отмену запрета на закупку газа РФ во время мирных переговоров

Еврокомиссия не будет снимать запрет на закупку российского газа, в том числе по газопроводу «Северный поток», на время возможных мирных переговоров по Украине. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силе», — сказала госпожа Пинью (цитата по ТАСС). Вместе с тем она не исключила возобновления поставок после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что российская сторона готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов. Переориентация экспорта не станет для России проблемой благодаря развитию инфраструктуры для поставок, отмечал вице-премьер Александр Новак.
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