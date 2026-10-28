Доли продали без корысти
Бывшему зампреду «Роснано» инкриминировали сделку по продаже 49% компании в «Хевеле»
“Ъ” стали известны подробности ранее не освещавшегося эпизода из уголовного дела в отношении бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева, которое в заочном порядке начал рассматривать столичный суд. По версии следствия, в 2018 году управленец организовал продажу 49% ООО «Хевел», принадлежавших корпорации, за 1,47 млрд руб., что оказалось меньше реальной цены на 1,36 млрд руб.
О том, что в деле Олега Киселева по ходу следствия появился еще один, ранее не освещавшийся третий эпизод, стало известно на недавно стартовавшем процессе в Гагаринском суде столицы. Очередное заседание назначено на 29 октября. В целом бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют в вину три эпизода: особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп (ст. 160, 285 и 204 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку подсудимый проживает за границей. Помимо Олега Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.
Не освещавшийся ранее эпизод дела связан с продажей принадлежавшей «Роснано» доли в ООО «Хевел».
ООО «Хевел» — российский производитель солнечных модулей и электростанций, основанный в 2009 году. Компания выпускает высокоэффективные гетероструктурные солнечные ячейки и модули, а также строит солнечные электростанции под ключ и ведет научные разработки в области фотовольтаики.
По версии следствия, господин Киселев, занимая должность заместителя председателя правления корпорации, в составе организованной группы, действовавшей «под руководством неустановленного лица», организовал продажу принадлежавших корпорации 49% уставного капитала ООО «Хевел» по заниженной стоимости. Реальная рыночная стоимость доли на 7 декабря 2018 года, по версии следствия, составляла 2,831 млрд руб., а была продана за 1,470 млн руб. компании ООО «Реам Менеджмент». Представительница последней компании, говорится в деле, была не осведомлена о противоправном характере сделки. Для придания видимости законности, указывает следствие, был изготовлен заведомо недостоверный отчет об оценке от 7 ноября 2018 года, согласно которому стоимость доли составила 1,455 млн руб. Ущерб по делу составил 1,361 млрд руб. Мотивом действий господина Киселева следствие назвало «корыстную и иную личную заинтересованность, включая стремление к высокому вознаграждению и поддержание публичного имиджа».
Адвокат господина Киселева Владимир Панкратов сообщил “Ъ”, что, по его мнению, обвинение состоит только из предположений следствия. По словам защитника, в деле нет ни показаний свидетелей, ни вещественных доказательств, ни документов, ни оперативных материалов, подтверждающих вину господина Киселева.
«Если доля была продана дешевле в результате преступления, то к уголовной ответственности должны быть привлечены и покупатели, и с них должен быть взыскан вменяемый в вину материальный ущерб. Нет и доказательств наличия у Киселева корыстного мотива»,— заявил адвокат Панкратов.
Как уже рассказывал “Ъ”, в двух других эпизодах речь идет о событиях 2012–2015 годов. По версии следственного департамента МВД, преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» около 1,7 млрд руб. Деньги выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним. С этой целью в 2012 году на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited (по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету»), который возглавил Олег Дьяченко. В махинациях, согласно материалам дела, участвовали «дочки» фонда. В фонд попали внушительные средства, которые участники аферы затем вывели по фиктивным договорам и присвоили.
Александр Швец покинул Россию еще в 2016 году, затем за границу уехали Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось только Олегу Дьяченко. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался под подпиской о невыезде. Сообщалось, что в феврале 2025 года он получил три года колонии.
Пресненский райсуд столицы 2 июля заочно приговорил Ирину Рапопорт к 15 годам колонии. «Приговор Пресненского суда не выдерживает никакой критики»,— сказала “Ъ” адвокат бывшего топ-менеджера Светлана Воронцова.
«"Роснано" последовательно развивает технологические компетенции и продолжает работу по возмещению причиненных компании убытков, включая урегулирование имущественных вопросов. Публичные оценки обстоятельств дела до завершения судебного разбирательства считаем преждевременными,— сказали “Ъ” в "Роснано".— Как мы отмечали ранее, в своей деятельности мы руководствуемся принципами ответственного управления: экономической обоснованностью решений, бережным отношением к активам компании и уважением к интересам всех сторон. Для нас важно сохранять взвешенный и профессиональный подход к любым вопросам, затрагивающим интересы "Роснано"».