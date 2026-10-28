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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Доли продали без корысти

Бывшему зампреду «Роснано» инкриминировали сделку по продаже 49% компании в «Хевеле»
“Ъ” стали известны подробности ранее не освещавшегося эпизода из уголовного дела в отношении бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева, которое в заочном порядке начал рассматривать столичный суд. По версии следствия, в 2018 году управленец организовал продажу 49% ООО «Хевел», принадлежавших корпорации, за 1,47 млрд руб., что оказалось меньше реальной цены на 1,36 млрд руб.
Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев

Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев

Алексей Куденко / Коммерсантъ

О том, что в деле Олега Киселева по ходу следствия появился еще один, ранее не освещавшийся третий эпизод, стало известно на недавно стартовавшем процессе в Гагаринском суде столицы. Очередное заседание назначено на 29 октября. В целом бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют в вину три эпизода: особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп (ст. 160, 285 и 204 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку подсудимый проживает за границей. Помимо Олега Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.
Не освещавшийся ранее эпизод дела связан с продажей принадлежавшей «Роснано» доли в ООО «Хевел».

ООО «Хевел» — российский производитель солнечных модулей и электростанций, основанный в 2009 году. Компания выпускает высокоэффективные гетероструктурные солнечные ячейки и модули, а также строит солнечные электростанции под ключ и ведет научные разработки в области фотовольтаики.

По версии следствия, господин Киселев, занимая должность заместителя председателя правления корпорации, в составе организованной группы, действовавшей «под руководством неустановленного лица», организовал продажу принадлежавших корпорации 49% уставного капитала ООО «Хевел» по заниженной стоимости. Реальная рыночная стоимость доли на 7 декабря 2018 года, по версии следствия, составляла 2,831 млрд руб., а была продана за 1,470 млн руб. компании ООО «Реам Менеджмент». Представительница последней компании, говорится в деле, была не осведомлена о противоправном характере сделки. Для придания видимости законности, указывает следствие, был изготовлен заведомо недостоверный отчет об оценке от 7 ноября 2018 года, согласно которому стоимость доли составила 1,455 млн руб. Ущерб по делу составил 1,361 млрд руб. Мотивом действий господина Киселева следствие назвало «корыстную и иную личную заинтересованность, включая стремление к высокому вознаграждению и поддержание публичного имиджа».
Адвокат господина Киселева Владимир Панкратов сообщил “Ъ”, что, по его мнению, обвинение состоит только из предположений следствия. По словам защитника, в деле нет ни показаний свидетелей, ни вещественных доказательств, ни документов, ни оперативных материалов, подтверждающих вину господина Киселева.
«Если доля была продана дешевле в результате преступления, то к уголовной ответственности должны быть привлечены и покупатели, и с них должен быть взыскан вменяемый в вину материальный ущерб. Нет и доказательств наличия у Киселева корыстного мотива»,— заявил адвокат Панкратов.
Как уже рассказывал “Ъ”, в двух других эпизодах речь идет о событиях 2012–2015 годов. По версии следственного департамента МВД, преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» около 1,7 млрд руб. Деньги выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним. С этой целью в 2012 году на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited (по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету»), который возглавил Олег Дьяченко. В махинациях, согласно материалам дела, участвовали «дочки» фонда. В фонд попали внушительные средства, которые участники аферы затем вывели по фиктивным договорам и присвоили.
Александр Швец покинул Россию еще в 2016 году, затем за границу уехали Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось только Олегу Дьяченко. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался под подпиской о невыезде. Сообщалось, что в феврале 2025 года он получил три года колонии.
Пресненский райсуд столицы 2 июля заочно приговорил Ирину Рапопорт к 15 годам колонии. «Приговор Пресненского суда не выдерживает никакой критики»,— сказала “Ъ” адвокат бывшего топ-менеджера Светлана Воронцова.
«"Роснано" последовательно развивает технологические компетенции и продолжает работу по возмещению причиненных компании убытков, включая урегулирование имущественных вопросов. Публичные оценки обстоятельств дела до завершения судебного разбирательства считаем преждевременными,— сказали “Ъ” в "Роснано".— Как мы отмечали ранее, в своей деятельности мы руководствуемся принципами ответственного управления: экономической обоснованностью решений, бережным отношением к активам компании и уважением к интересам всех сторон. Для нас важно сохранять взвешенный и профессиональный подход к любым вопросам, затрагивающим интересы "Роснано"».
Мошенничество и хищения

Авторы

  • Ефим Брянцев
    Ефим Брянцев
    корреспондент