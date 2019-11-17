Российские фигуристы «взяли» Москву

Четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую награды завоевали отечественные фигуристы на пятом этапе Гран-при, соревновательная часть программы которого завершилась в субботу в столичном ледовом дворце Мегаспорт. Одиночники Александра Трусова, Александр Самарин и Дмитрий Алиев, а также спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов и танцоры Виктория Синицина — Никита Кацалапов отобрались в финал коммерческой шестиэтапной серии, который 5-8 декабря пройдет в итальянском Турине.

Спортивная пара из Санкт-Петербурга Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (229,48 балла), уверенно победившая в Москве по итогам обеих программ, короткой и произвольной, стали большим откровением завершившихся соревнований пятого этапа Гран-при. Пара, в которой партнеру сейчас 19 лет, а партнерше — 17, впервые заставила говорить о себе на прошлом чемпионате Европы, где взяла бронзу, едва «вылупившись» из юниоров. Меньше чем за год они сделали значительный шаг вперед, и сейчас вполне способны бороться за высшие награды самых крупных международных турниров. Им, выигравшим также и первый этап Гран-при в Канаде, предстоит доказать это в Турине, где 5-8 декабря состоится финал серии.

Доказывать свою состоятельность, завоевывая медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр — задача всех учеников российского тренера Тамары Москвиной. которая готовила номера вместе с тренером Артуром Минчуком.

«Мы очень рады, что впервые отобрались во взрослый финал,— сказал партнер. — У нас не было проходных этапов, легких соперников, и нам в каком-то смысле удалось преодолеть самих себя».

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77), которые тоже получили путевку в Италию, третьими — немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт (186,16). Ксения Столбова и Андрей Новоселов — пятые (177,51).

Евгения Медведева (225,76), лидировавшая после короткой программы в турнире одиночниц, отлично выступила и в произвольной программе. Однако того набора сложностей, которыми владеет 19-летняя серебряный призер корейских Олимпийских Игр и дважды в прошлом чемпионка мира, ей не хватило, чтобы перебить набор четырехоборотных прыжков Александры Трусовой (234,47 балла).

Российская фигуристка Александра Трусова Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Исполнив четыре таких прыжка в своей композиции, на первом из которых она упала при выезде, как упала и позже с тройного, ученица школы Этери Тутберидзе обошла свою старшую коллегу и со второго места поднялась на первое. Победив на двух этапах Гран-при (первый — в Канаде), 15-летняя дебютантка взрослого сезона, первой среди фигуристок исполнившая четверной лутц и четверной тулуп, а также после японки Мики Андо подчинившая себе еще и сальхов в четыре оборота, продолжит борьбу за победу в финале коммерческой серии. Третью позицию сохранила за собой американка Мэрайя Белл (205,67).

Российская фигуристка Евгения Медведева Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Трусова заявила, что не испытывала давления после успешного выступления Медведевой: «Я никогда не смотрю, кто выступает передо мной, и не слышу оценки. От этого мне легче. Но я не откатала свои программы чисто. Для меня почему-то самый сложный прыжок - тройной аксель, который прыгается с переднего хода. Не знаю, почему, но для меня он сложнее. Однако я его учу»,— сказала победительница на пресс-конференции.

Медведева, в свою очередь, призналась, что прокатать произвольную программу лучше, чем это было сегодня, она не могла.

Танцоры Виктория Синицина — Никита Кацалапов (212,15) вслед за ритм-танцем выиграли произвольную программу и сохранили за собой общее первенство на этапе, который стал для них вторым успешным после китайского подряд. Так что воспитанники Александра Жулина, как и ставшие вторыми канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (207,64), тоже выступят в декабре в Италии. А третьей в Москве стала испанская пара Сара Уртадо и Кирилл Халявин (185,01). «Очень устали, все оставили на льду, нужно отдохнуть»,— сказал Кацалапов.

«Мы довольны нашим стартом Гран-при,— добавила Синицина. — Есть к чему стремиться, улучшаться. Передохнем денечек и будем работать».

Тренер дуэта Александр Жулин заявил журналистам, что считает ритмический танец «бомбическим», тогда как произвольный еще предстоит улучшать. «Но он уже был гораздо лучше, чем в Китае. Мы видим, где надо добавить, что изменить. Главные наши соперники — мы сами, поэтому надо произвольную программу вкатать так, чтобы и она цепляла. А это сильно зависит от физических кондиций. Если ты искришься на льду, то любая музыка зазвучит. Когда будем 130 баллов за произвольную получать — значит, программа заработала».

Все три наши представителя мужского катания, участвовавшие в московских соревнованиях, после произвольной программы сохранили за собой те же места на пьедестале, что и накануне: Александр Самарин (264,45 балла) — первое, Дмитрий Алиев — второе, дебютант турнира Гран-при Макар Игнатов — третье. Это случилось с российскими фигуристами впервые за 21 год. До этого, в 1998 году, призовые места заняли Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Александр Абт.

Александр Самарин выиграл московский этап спустя десять лет после того, как здесь в последний раз также победил россиянин — олимпийский чемпион Плющенко. Первое и второе места, которые здесь заняли Самарин и Алиев, обеспечили им путевки в финал Гран-при. «Были ошибки, были грубые ошибки. Но то, что удалось отобраться в финал серии Гран-при — хороший результат для первой половины сезона»,— прокомментировал итог турнира победитель.

Говоря о прогрессе по сравнению с прошлым неудачным сезоном своего ученика Дмитрия Алиева, Евгений Рукавицын отметил, что выводы фигурист сделал правильные. «В этом сезоне Дима легкий по восприятию, в нем нет груза. Работает, живет, широко открыв глаза. Воспринимает внешнюю среду спокойно. Наверное, в этом дело — он действительно поработал над своим характером»,— резюмировал он.

Вера Мухина