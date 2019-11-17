Передача кораблей Украине состоится 18 ноября

Россия 18 ноября передаст Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна — буксир "Яны Капу" и малые бронированые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября»,— говорится в сообщении.

Корабли уже буксируют к месту передачи. Украинские СМИ сообщали, что передача может состоятся у мыса Тарханкут. Источник “Ъ”, не называя точных координат, сказал, что скорее всего это произойдет ближе месту прошлогоднего инцидента — к Керченскому проливу. По его словам, сама передача будет или ночью, или утром. Это связано с тем, что вышедшие за катерами и буксиром украинские суда тихоходны. Собеседник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, также сказал, что суда будут переданы ночью или утром.

Напомним, два информированных источника “Ъ” сообщили, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. При этом МИД России не связывает передачу Украине кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».