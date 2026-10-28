Путин: число студентов из Африки в российских вузах выросло в 1,5 раза
Президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Москве, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число студентов из Африки — около 40 тыс. человек.
С 2020 года количество африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для стран Африки выросло почти втрое. На 2026–2027 учебный год квота на стипендии увеличена до 5,5 тыс. мест.
Владимир Путин подчеркнул, что образование остается одним из ключевых направлений сотрудничества России с африканскими государствами, и взаимодействие в этой сфере достигает нового технологического и качественного уровня. Под эгидой Минобрнауки с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий более 70 вузов из 17 стран континента. За время работы программы образование получили свыше 1 тыс. африканских студентов.
Кроме того, в 2026 году была запущена специальная программа, компенсирующая африканским студентам расходы на перелет, проживание, питание и обучение в России. Такое содействие помогает расширить возможности обучения и повысить качество подготовки студентов.