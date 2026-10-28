Путин: число студентов из Африки в российских вузах выросло в 1,5 раза

Владимир Путин подчеркнул, что образование остается одним из ключевых направлений сотрудничества России с африканскими государствами, и взаимодействие в этой сфере достигает нового технологического и качественного уровня. Под эгидой Минобрнауки с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий более 70 вузов из 17 стран континента. За время работы программы образование получили свыше 1 тыс. африканских студентов.