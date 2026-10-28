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ЖизньОбразование

Путин: число студентов из Африки в российских вузах выросло в 1,5 раза

Президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Москве, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число студентов из Африки — около 40 тыс. человек.
С 2020 года количество африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для стран Африки выросло почти втрое. На 2026–2027 учебный год квота на стипендии увеличена до 5,5 тыс. мест.

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Владимир Путин подчеркнул, что образование остается одним из ключевых направлений сотрудничества России с африканскими государствами, и взаимодействие в этой сфере достигает нового технологического и качественного уровня. Под эгидой Минобрнауки с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий более 70 вузов из 17 стран континента. За время работы программы образование получили свыше 1 тыс. африканских студентов.
Кроме того, в 2026 году была запущена специальная программа, компенсирующая африканским студентам расходы на перелет, проживание, питание и обучение в России. Такое содействие помогает расширить возможности обучения и повысить качество подготовки студентов.
Высшее образование
Саммит «Россия—Африка»
Африка
Российское образование