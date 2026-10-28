Перехватчики обслужатся в Польше
Варшава наладит ремонт дефицитных американских ракет
Правительство США выбрало Польшу для размещения первого в Европе центра технического обслуживания и ремонта PAC-3 — ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Этот центр станет единственным объектом такого рода за пределами Штатов и будет обслуживать ракеты, которые стоят на вооружении европейских союзников. Пока речь идет только об обслуживании, однако в Варшаве намерены продолжать добиваться лицензии на производство этого типа ракет.
О желании Польши предоставить площадку для строительства центра обслуживания ракет для Patriot последней модификации стало известно в сентябре. Тогда замминистра обороны страны Магдалена Собковская-Чернецкая рассказала, что Варшава сделала предложение Вашингтону и что оно может стать первым шагом к конечной цели — получению лицензии на производство ракет-перехватчиков в модификации PAC-3. Пока такие ракеты производятся «под ключ» только в США. Право собирать перехватчики последней модели также имеет Япония. У Mitsubishi Heavy Industries давно заключен контракт с американской Lockheed Martin: японская корпорация уже более десяти лет производит базовые версии PAC-3, а с 2025 года разворачивает мощности под новейшую модификацию PAC-3 MSE. Головки самонаведения для последней модели в страну по-прежнему поставляются из США компанией Boeing, что ограничивает выпуск несколькими десятками штук в год.
Польша не единственная страна, желающая получить право на производство PAC-3: лицензию уже пыталась получить Украина. О готовности развернуть производство этого типа ракет заявляли и в Германии, где сейчас разворачивается конвейер по выпуску перехватчиков PAC-2 GEM-T. Однако Варшава продвинулась дальше конкурентов.
Новый центр технического обслуживания и ремонта PAC-3 планируется развернуть в стране в течение года. Объем инвестиций в проект составит примерно $253 млн. Германия, Швеция и Нидерланды будут перестраивать свои логистические цепочки, чтобы поддержать операционную деятельность центра. Его основной задачей станет техническое обслуживание ракет, имеющихся на вооружении у стран ЕС. Он также будет производить отдельные компоненты ракет-перехватчиков.
По стандарту каждые несколько лет ракеты PAC-3 должны проходить техобслуживание, включающее диагностику текущего состояния, устранение возможных неполадок, замену устаревших деталей и ресертификацию боеприпасов. После открытия центра ракеты будут проходить полный цикл техобслуживания, который будет занимать недели, а не месяцы, что, по убеждению Вашингтона, в конечном счете укрепит восточный фланг НАТО. «Инвестируя национальные ресурсы в создание этого важнейшего потенциала обеспечения на восточном фланге НАТО, союзники посылают четкий сигнал: альянс един, серьезно настроен на сдерживание и готов подкрепить свои слова действиями»,— заявил замминистра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкл Даффи.
Текущие возможности центра будут ограничены из-за общемирового дефицита перехватчиков PAC-3. Европейские страны, на вооружении которых были перехватчики этой модификации, отдали часть своих запасов Украине и пока не могут их восполнить.
Причина в том, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке сами США столкнулись с необходимостью экстренно пополнить собственные запасы. Сделать это в короткие сроки практически невозможно: современные ракеты-перехватчики к комплексам Patriot можно назвать высокотехнологичным штучным товаром. До 2022 года у Lockheed Martin выходило порядка 350–380 ракет в год, к 2025 году концерну удалось увеличить этот показатель выше 600 единиц, а к концу 2026 года — выйти на темп около 1 тыс. ракет. Сейчас правительство США установило новую цель: выйти на уровень 2 тыс. перехватчиков в год к 2030 году. Но даже такими темпами восполнение запасов США и их союзников, включая Украину, потребует годы. Ранее Bloomberg уже сообщало: Штаты уведомили некоторых европейских клиентов о том, что задержки по контрактам могут достигать пяти лет. При таком раскладе новый центр в Польше — это попытка сохранить в боеспособном состоянии то, что еще осталось на вооружении у европейских союзников США.