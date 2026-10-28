Перехватчики обслужатся в Польше

Причина в том, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке сами США столкнулись с необходимостью экстренно пополнить собственные запасы. Сделать это в короткие сроки практически невозможно: современные ракеты-перехватчики к комплексам Patriot можно назвать высокотехнологичным штучным товаром. До 2022 года у Lockheed Martin выходило порядка 350–380 ракет в год, к 2025 году концерну удалось увеличить этот показатель выше 600 единиц, а к концу 2026 года — выйти на темп около 1 тыс. ракет. Сейчас правительство США установило новую цель: выйти на уровень 2 тыс. перехватчиков в год к 2030 году. Но даже такими темпами восполнение запасов США и их союзников, включая Украину, потребует годы. Ранее Bloomberg уже сообщало: Штаты уведомили некоторых европейских клиентов о том, что задержки по контрактам могут достигать пяти лет. При таком раскладе новый центр в Польше — это попытка сохранить в боеспособном состоянии то, что еще осталось на вооружении у европейских союзников США.