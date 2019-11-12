Главные новости к утру 12 ноября

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Украинский «Нафтогаз» призвал российский «Газпром» не тянуть с разрешением на проверку газоизмерительной станции «Суджа». Украинская компания заявила о проверке всех приграничных ГИС, кроме «Суджи». О газовом вопросе

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова. О деле

Компания «Комбинат питания "Конкорд"» бизнесмена Евгения Пригожина сменила владельца — им стало АО «Корпорация развития». 30 октября АО, на 100% принадлежащее Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания "Конкорд"».

Чем известен Евгений Пригожин Читать далее

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает страну. Он отправился из Боливии в Мексику. Ранее эта страна предоставила ему убежище. Об отставке

Сбербанк решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.

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