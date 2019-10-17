Дмитрий Захарченко наговорил на полгода

Апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила на полгода срок заключения бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному к 13 годам заключения за получение взятки и воспрепятствование правосудию. 11 часов выступлений господина Захарченко убедили горсуд лишь в том, что незаконное вознаграждение он получил сам, а не в составе группы лиц.

На рассмотрение жалобы экс-полковника Захарченко апелляционной инстанции Мосгорсуда потребовалось два дня. Большую часть времени ушло на выступление осужденного, который тщательно доказывал, что не имел никакого отношения к вмененным ему преступлениям.

Дмитрия Захарченко, напомним, Пресненский райсуд признал виновным в том, что с 8 февраля 2015 года по 26 августа 2016 года он «систематически пользовался» 50% дисконтной картой в рыбных ресторанах сети «Ла Маре», «лично получив освобождение от имущественных обязательств при незаконном оказании ему услуг имущественного характера» на общую сумму 2 млн 949 тыс. 754 руб. Также его признали виновным и в том, что 14 января 2016 года, находясь в том же ресторане «Ла Маре», он предупредил свою знакомую финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о том, что в ее доме на следующий день будет проводиться обыск, предложив заранее вывезти оттуда предметы, которыми может заинтересоваться следствие.

При этом суд оправдал Дмитрия Захарченко в получении взятки от ресторатора Мехди Дусса в $800 тыс., которую ему, по версии СКР, должен был передать сообщник — полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который сейчас находится в розыске. В этой части за господином Захарченко было признано право на реабилитацию.

В результате Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ). Суд также назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей. Кроме того, суд, лишил офицера звания полковника полиции и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Выступая в Мосгорсуде, экс-полковник утверждал, что никто не доказал, что он пользовался дисконтной картой. При этом в первый день обратил внимание суда на то, что версия следствия не подтверждается документально. По его мнению, следствие так и не представило Пресненскому суду подлинной выписки с сервера ресторана «Ла Маре» о пользовании им дисконтной картой. А во вторых, утверждал осужденный, никто, кроме ресторатора, не подтверждал версию следствия.

«Я предлагал допросить в суде уволенных официантов ресторана, которые бы рассказали, пользовался я ею (картой.— “Ъ”) или нет,— заявлял осужденный.— И если бы они подтвердили, пусть меня осудят на какой положено срок! Но их никто так и не вызвал!»

В свою очередь, адвокаты отмечали, что давать взятку полковнику ресторатору было не за что. Дело в том, что по итогам налоговых проверок с участием оперативников ГУЭБиПК МВД России ООО «Ла Маре» и принадлежавшее господину Дуссу ООО «Джетрико» были оштрафованы за налоговые нарушения на 11,7 млн и 5,2 млн руб. соответственно.

Галина Марчукова, которую он, по версии следствия, предупредил об обыске, отмечал господин Захарченко, впоследствии оказалась от своих показаний на него, заявив, что дала их под давлением.

Выслушав осужденного Захарченко, а он говорил около 11 часов, а также его защитников, уложившихся в час, Мосгорсуд лишь немного изменил приговор. Из него был исключен квалифицирующий признак о получении взятки группой лиц, в связи с чем срок заключения ему сократили на полгода. При этом оправдание в части взятки в $800 тыс. также осталось в силе. Как заявил адвокат Юрий Новиков, защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда, добиваясь полного оправдания доверителя.

Алексей Соковнин