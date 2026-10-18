Язык до Питера доведет
Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА
18 октября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) произошли сразу две тренерские отставки. Одна из них — Андрея Разина из магнитогорского «Металлурга» — ожидалась. Из-за конфликтов с игроками наставник лидера регулярного чемпионата уже почти две недели был отстранен от должности. Другая отставка — Игоря Ларионова из петербургского СКА — просто казалась вероятной. Его клуб, несмотря на летнюю трансформацию, жутко буксовал. Западный гранд над заменой долго не думал и сразу доверил только что освобожденное Ларионовым место Разину, входящему в число самых ярких и успешных тренеров лиги в нынешнем десятилетии.
Днем в воскресенье, 18 октября, петербургский СКА сообщил о кадровой перестановке. Пост его главного тренера покинул Игорь Ларионов и тут же занял Андрей Разин. Причина отставки Ларионова, пробывшего в должности меньше полутора лет, ясна. Под руководством 65-летнего специалиста клуб, традиционно входящий в число грандов КХЛ, играл невзрачно. Его результаты не соответствовали высоким амбициям.
В прошлом сезоне СКА завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Западной конференции и сошел уже в стартовом раунде play-off, без особых шансов — со счетом 1:4 в серии — уступив московскому ЦСКА. Летом петербуржцы решились на масштабную перестройку: вернули из Северной Америки Захара Бардакова и Даниила Мироманова, пригласили очень заметных по меркам КХЛ игроков Василия Глотова, Данила Аймурзина, Василия Атанасова.
Однако плодов это не дало. Позади уже почти четверть «гладкого» первенства, а СКА осел на восьмой строчке конференции. Собственно, расставанию с Игорем Ларионовым предшествовала серия из пяти подряд поражений, последние два из которых — от череповецкой «Северстали» и явного аутсайдера турнира тольяттинской «Лады» — были сухими. Да и вообще, СКА постоянно испытывал проблемы с оппонентами, не претендующими ни на что серьезное. Еще в двух матчах с «Ладой» доводил дело до овертайма, «Сочи» победил с минимальным счетом, едва не споткнулся на владивостокском «Адмирале».
Приглашение Андрея Разина можно считать удачей для любого буксующего российского топ-клуба, поскольку речь идет об одном из наиболее успешных и ярких тренеров КХЛ.
О его отставке магнитогорский «Металлург» также объявил в воскресенье: попрощался сухо, предельно лаконичным пресс-релизом. На самом деле 52-летний специалист не работал с командой почти две недели. 6 октября уральцы объявили о «временном отстранении» Разина от должности. Решения руководства «Металлурга», впрочем, очевидно, не были продиктованы спортивными причинами. Напротив, в смысле результатов претензий к Андрею Разину не было.
Эксцентричный тренер, до прихода в «Металлург» в 2023-м здорово работавший с «Северсталью», получив в распоряжение команду, обладающую значительными финансовыми ресурсами, сразу добился успеха. В дебютном сезоне Разина магнитогорцы взяли Кубок Гагарина. На следующий год клуб сдал, но вскоре вернул утраченные позиции. В прошлом сезоне «Металлург» завоевал Кубок Континента, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата, и установил рекорд лиги по числу заброшенных за одно первенство шайб, а в play-off добрался до полуфинала. Нынешний сезон «Металлург» тоже начал здорово: до отстранения Разина он лидировал в Восточной конференции, теперь возглавляет и сводную таблицу КХЛ.
А стоили Андрею Разину должности конфликты с игроками.
Точнее, не сами конфликты, а, как выразился директор «Металлурга» Алексей Жлоба, то обстоятельство, что «эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат». Речь, видимо, шла прежде всего о взаимоотношениях тренера с нападающим Владимиром Ткачевым и защитником Егором Яковлевым.
Ткачев — один из ведущих форвардов магнитогорцев, их ключевой плеймейкер — начал сезон неубедительно, пробовался в разных звеньях. Игровой тонус нападающего часто оказывался в центре внимания на пресс-конференциях, а Разин — тренер очень экспрессивный, темпераментный — реагировал на вопросы о хоккеисте остро даже по своим меркам. Например, у журналиста, заметившего, что Ткачев «не в своей тарелке», наставник спросил, должен ли он «посадить» форварда «в тарелочку с голубой каемочкой» и «в жопу ему дуть, чтобы он играл».
Яковлев — капитан «Металлурга», один из самых высокооплачиваемых защитников лиги — был, по мнению Разина, слабее конкурентов по позиции. Помимо этого, тренер, похоже, серьезно сомневался, что игрок достоин капитанской нашивки (подробнее о конфликтах см. “Ъ” от 6 октября).
Андрей Разин, который в любом случае вряд ли остался бы в «Металлурге» после применения к нему строгих и показательных дисциплинарных мер, тепло попрощался с магнитогорскими болельщиками. «Я всегда чувствовал вашу любовь, вашу поддержку. Были тяжелые времена, были триумфы. К сожалению, сейчас — внезапно, наверное,— приходится прощаться. Но хоккейная команда "Металлург" — это не Андрей Разин. Это большой клуб с большими задачами, с великими традициями. Поэтому болейте за "Металлург", переживайте. Пусть хоккейная команда вас радует новыми победами и красивой игрой»,— отметил он.
Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» остается Владимир Воробьев. Под его руководством команда провела пять матчей и все пять выиграла.