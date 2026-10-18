Язык до Питера доведет

Однако плодов это не дало. Позади уже почти четверть «гладкого» первенства, а СКА осел на восьмой строчке конференции. Собственно, расставанию с Игорем Ларионовым предшествовала серия из пяти подряд поражений, последние два из которых — от череповецкой «Северстали» и явного аутсайдера турнира тольяттинской «Лады» — были сухими. Да и вообще, СКА постоянно испытывал проблемы с оппонентами, не претендующими ни на что серьезное. Еще в двух матчах с «Ладой» доводил дело до овертайма, «Сочи» победил с минимальным счетом, едва не споткнулся на владивостокском «Адмирале».