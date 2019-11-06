Москва и Киев не сошлись в условиях контракта Будет ли этой зимой отопление в квартирах украинцев и жителей непризнанных республик

Борьба за газовый контракт между Москвой и Киевом обостряется. Последние два дня стороны обмениваются жесткими требованиями. Кремль настаивает, чтобы «Нафтогаз» отказался от спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь Киев вышел с новым иском к российской компании, который составил $12 млрд. Всего же украинская сторона насчитала претензий к «Газпрому» на $22 млрд, которые нельзя «понять и простить». Смогут ли стороны договориться? И что думают об этом сами жители Украины? Выяснял Александр Рассохин.

Чтобы заключить новый контракт на транзит газа в Европу через Украину, нужно обнулить все судебные споры, говорят в России. Впрочем, Киев с этим не согласен. 2 ноября стало известно еще об одном иске «Нафтогаза». В компании говорят, что общая сумма претензий составляет $22 млрд. Чтобы обнулить их, нужны встречные шаги со стороны России и, судя по всему, речь идет о более выгодных условиях по транзитному договору. Но поведение украинских властей не приближает стороны к заключению контракта, отвечают в Москве.

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Нюанс заключается в том, что система газоснабжения Украины зависит от транзита газа. А значит, без поставок топлива в Европу страна может остаться без отопления, предупреждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Сейчас украинские потребители получают газ с трубы. На западе страны аналогичный объем, который был изъят по ходу движения газа, достается из подземных хранилищ и отдается “Газпрому” на западные границы Украины — происходит такая замена.

Если же не будет транзита, то понадобится физически доставать газ из подземных хранилищ и гнать его на восток.

Непонятно, как это все будет работать. Никогда в истории такого не было. Наверное, Киев получит газ, но как он поступит в отдаленные поселки на востоке и юго-востоке — большой вопрос».

Но что думают сами жители востока Украины? Историк и блогер из Луганска Юлий Федоровский уверен, что этой зимой отопление в квартире будет. Все же Россия не успевает вовремя завершить строительство «Северного потока-2», а значит, «Газпрому» придется заключать с «Нафтогазом» новый транзитный договор. Правда, вероятно, он будет краткосрочным, поэтому без тепла украинцы и жители непризнанных республик могут остаться в следующем году, опасается Юлий Федоровский: «До конца этого года протянуть нитку не успеют, значит, придется продлевать контракт с Украиной как минимум на год, а еще через год, когда уже заработают альтернативные потоки “Турецкий” и “Северный”, украинская газотранспортная система не будет представлять интерес ни для кого, разве что по цене металлолома.

Правительство Владимира Зеленского пытается заскочить в последний вагон, чтобы хоть что-то успеть выиграть.

Не годичную пролонгацию, а немножко больше, дешевле и выгоднее».

В Москве неоднократно говорили, что готовы снизить цены на поставку газа на Украину. Однако в Киеве заявляют, что у страны достаточно собственных объемов топлива и она справится без России. Киевлянин Руслан не сомневается, без отопления страна не останется: «Говорить, что случится какой-то коллапс и прекратятся поставки газа на Украину, не стоит. Конфликты были регулярно, но стороны всегда приходили к какому-то результату. Поставки газа на Украину все равно будут, но по какой цене — вопрос остается открытым, в том числе для МВФ, потому что там тоже ждут, чем закончатся переговоры».

Сейчас через Украину в Европу ежегодно идет почти 90 млрд кубометров газа. Вероятно, после того, как «Газпром» запустит «Северный поток-2», потребность в украинском транзите снизится.

Условия контракта — это второй камень преткновения.

Еврокомиссии предлагают документ на десять лет с объемом в 40-60 млрд кубометров газа в год. «Нафтогаз», видимо, не против таких показателей. А вот «Газпром», вероятно, будет настаивать на меньших значениях. Многие аналитики ожидают, что по традиции стороны договорятся перед боем курантов. Хотя заведующий отдела бизнеса газеты «Ъ» Юрий Барсуков не исключает и иные сценарии: «Возможно, 1 января не будет никаких долгосрочных, а будут краткосрочные договоренности, например, о транзите в январе и в первые три месяца 2020 года или в первые полгода.

Переговоры могут быть продлены.

Конечно, такой сценарий выгоден “Газпрому” и невыгоден “Нафтогазу”. Последний максимально нагнетает ситуацию, чтобы сейчас договориться о долгосрочном контракте, потому что впоследствии позиции Украины будут слабеть».

Звучат и другие предположения. Например, что «Газпром» вообще не будет торопиться с заключением контракта и первые месяцы нового года пройдут без транзита газа через Украину. В «Газпроме» планируют завершить строительство «Северного потока-2» до конца этого года. Ожидается, что запустят газопровод в первые месяцы 2020 года.