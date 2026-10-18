Лавров заявил о нежелании Зеленского вести переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве мирных договоренностей. Власти России сделали вывод, что украинский президент не хочет вести переговоры об урегулировании конфликта, заявил министр.
По словам Сергея Лаврова, Украина неоднократно вскоре после достижения договоренностей о возобновлении переговоров «вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое и отвратительное», нанося удары по гражданским целям.
«Видимо, потому что он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонально»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Бахрейне (трансляция велась на странице МИД России во «ВКонтакте»).
Последние переговоры между делегациями России и Украины состоялись в трехстороннем формате с участием США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на скорое возобновление переговоров.