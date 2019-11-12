Моралес покинул Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил, что покидает страну. Он отправляется из Боливии в Мексику. Ранее эта страна предоставила ему убежище. В мексиканском МИДе объявили о взлете самолета с Эво Моралесом на борту.

«Сестры и братья, я отправляюсь в Мексику»,— написал он в Twitter. По словам бывшего президента, ему больно оставлять страну по политическим причинам. «Скоро я вернусь, еще сильней и заряженный большей энергией»,— заключил господин Моралес.

Правительственный самолет из Мексики был дозаправлен в Лиме на пути в Боливию. Об этом рассказали в МИДе Перу.

В понедельник глава МИДа Мексики Марсело Эбрард заявил, что Эво Моралес запросил убежище. Тем временем сторонники господина Моралеса организовали марш на Ла-Пас.

Эво Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил Эво Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли к второму заместителю председателя Сената Жанин Аньес.

Об отставке — в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».