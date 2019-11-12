Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони. «Да, Буркова экстрадируют в настоящий момент»,— сказал господин Ирони. Ранее Высший суд справедливости Израиля отклонил апелляцию господина Буркова.

До этого суд приостановил процесс экстрадиции Алексея Буркова. Решение было принято после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ утверждали, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на господина Буркова.

Алексей Бурков был задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США в декабре 2015 года по обвинению в преступлениях в компьютерной сфере. Три года назад Москва также обратилась к израильтянам с просьбой экстрадировать Алексея Буркова в Россию, с тем чтобы отдать под суд на родине.

Подробнее об обвинениях в адрес Алексея Буркова — в материале “Ъ FM”.