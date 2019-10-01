Чем известен Евгений Пригожин

Евгений Викторович Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1990 году занялся ресторанным бизнесом в Петербурге, открыв сеть по продаже хот-догов. В 1991–1997 годах руководил сетью магазинов «Контраст». В 1995 году открыл бар-магазин «Винный клуб», в 1996-м — ресторан «Старая таможня». В том же году открыл кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг». В 2002–2012 годах развивал сеть быстрого питания «Блин! Дональтс». В настоящее время является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд менеджмент», гендиректором ООО «Комбинат питания "Конкорд"». Группа «Конкорд» управляет сетью ресторанов в Петербурге и Москве, в том числе и в Доме правительства РФ. По данным СМИ, «Конкорд» выступал организатором ряда торжеств на высоком уровне, в том числе по случаю инаугурации президента Владимира Путина в 2012 году. В 2018 году Владимир Путин в интервью американским СМИ заявил: «Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях».

20 декабря 2016 года Евгений Пригожин был включен в санкционный список США, введенный из-за роли России в войне на Украине. 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Евгения Пригожина и еще 12 российских граждан по делу о вмешательстве в выборы президента США. Имя предпринимателя связывали с Агентством интернет-исследований (также известно как «фабрика троллей»), которое через соцсети в ходе предвыборной кампании якобы распространяло лживую информацию о Хиллари Клинтон. Сам господин Пригожин эти обвинения отрицал. В декабре 2018 года Минфин США ввел санкции против Федерального агентства новостей (РИА ФАН) как связанного с Евгением Пригожиным.