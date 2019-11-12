Главные анонсы 12 ноября

В Минске пройдет очередная встреча участников трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Накануне завершилось разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское Донецкой области. При этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о стрельбе в направлении Петровского уже после начала разведения. Не исключено, что эти события могут отсрочить саммит «нормандской четверки». Подробнее о ситуации

Начинается визит в США генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В программе встречи с президентом страны Дональдом Трампом, госсекретарем Майклом Помпео, членами Конгресса, выступление на Промышленном форуме НАТО, получение награды журнала Foreign Policy «Дипломат года».

Тверской районный суд Москвы рассмотрит дело Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении полиции на несанкционированной акции 27 июля. По версии следствия, он толкнул сотрудника Росгвардии, чем причинил тому физическую боль. Никиту Чирцова задержали в Минске в конце августа. Белорусские власти обязали его покинуть страну, в Москву господин Чирцов прилетел самостоятельно. После его арестовали на два месяца.

Состоится пленарное заседание Госдумы. В повестке дня, помимо прочего, рассмотрение во втором чтении законопроекта, разрешающего демонстрацию нацистской символики только в случаях, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Подробнее о законопроекте

В Рио-Де-Жанейро (Бразилия) пройдет Финансовый форум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он проходит в преддверие открывающегося в среду саммита стран БРИКС с участием президента РФ Владимира Путина. Напомним, с 1 января председательство в организации перейдет к Москве.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач — о будущем председательстве РФ в БРИКС и ШОС Читать далее

В Москве пройдет заседание Наблюдательного совета Сбербанка. По его итогам запланирован пресс-подход президента, председателя правления кредитной организации Германа Грефа.

В Париже откроется генеральная конференция ЮНЕСКО с участием почти 200 стран.