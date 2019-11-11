«Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах» Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке. На этот шаг его вынудили военные, обеспокоенные непрекращающимися на протяжении трех недель беспорядками. Волнения в Боливии начались после президентских выборов 20 октября, когда основной соперник Эво Моралеса бывший президент страны Карлос Меса не признал своего поражения. Венесуэла, Мексика, Аргентина и Куба назвали происходящее госпереворотом. МИД России также считает развитие событий в Боливии «срежиссированным по лекалам госпереворота».

«Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней»

«Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в Законодательную ассамблею Боливии»,— заявил в минувшее воскресенье Эво Моралес в прямом эфире, призвав граждан страны прекратить протесты. За 20 дней волнений в Боливии пострадали более 380 человек, сообщается также о 3 погибших.

«Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах. Сегодня Боливия свободна, обладает суверенитетом и экономической силой»,— напомнил президент.

В отставку также ушли: вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, спикер Палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя и ряд других чиновников — как государственного, так и регионального уровня. Многие из них в эти дни подверглись преследованиям. Брат Виктора Борды оказался в заложниках. Дом министра горной промышленности Сесара Наварро сожгли, а также избили его племянника.

Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

«Это обязанность, которую мне приходится взять на себя»,— заявила она в эфире боливийского телевидения. Госпоже Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, на которой должны быть официально приняты отставки президента, вице-президента, председателей обеих палат парламента, а также согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

Беспорядки в Боливии вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Эво Моралес выставил свою кандидатуру уже в четвертый раз. Впервые он победил на выборах в 2005 году. Конституция, вступившая в силу в 2009 году, дала ему право баллотироваться на два срока подряд. В 2017 году ограничения на переизбрание президента и других должностных лиц были сняты.

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Подведя итоги последних выборов, высший избирательный суд Боливии сообщил, что Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его ближайший соперник Карлос Меса — 36,51%. Отрыв более чем на 10% гарантировал победу действующему президенту уже в первом туре выборов. Карлос Меса отказался признавать поражение и обвинил власти в мошенничестве. Подсчет голосов вызвал критику со стороны Организации американских государств (ОАГ), которая была наблюдателем на выборах и посоветовала провести второй тур. С такой же позицией выступили США, Аргентина, Бразилия и Колумбия. Практически с первых дней беспорядков Эво Моралес говорил о попытке госпереворота, тем не менее спустя неделю власти Боливии предложили ОАГ, Евросоюзу и другим международным организациям проверить результаты выборов. Эво Моралес пообещал провести второй тур выборов, если фальсификация будет доказана. А вот Карлос Меса выразил опасение в связи с проверкой результатов на условиях боливийских властей.

Результаты аудита стали известны вчера. Эксперты ОАГ не смогли подтвердить итоги выборов и рекомендовали провести повторное голосование. После этого Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. Однако беспорядки не прекратились. В итоге к президенту обратился главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман.

«Призываем президента страны отказаться от своего президентского мандата, что позволит принести мир и стабильность ради блага Боливии»,— сказал главнокомандующий в ходе пресс-конференции.





Военных поддержали также профсоюзы.

У Эво Моралеса не осталось другого выхода, как уйти в отставку. При этом он заявил, что ответственность за его жизнь и жизнь вице-президента лежит на лидерах оппозиции Карлосе Месе и Луисе Камачо. Эво Моралес пообещал не покидать страну, но еще до того, как его слова об отставке прозвучали в эфире, появились сообщения, что самолет президента вылетел из аэропорта Эль-Альто, расположенного в пригороде Ла-Пас. По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Практически сразу появились сообщения, что выдан ордер на арест президента и других высокопоставленных чиновников, однако эту информацию отрицает командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон. «В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь»,— сказал он в телефонном интервью каналу Unitel. По словам командующего, на данный момент есть не ордера на арест, а запрос генпрокурора на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства.

Удар в спину

После объявления Эво Моралеса об отставке беспорядки в стране не прекратились. По данным СМИ, в столице было сожжено 15 автобусов, пострадали дома экс-президента и главы его администрации. Посол Венесуэлы в Боливии Крисбейли Гонсалес сообщила о нападении на дипломатическое представительство ее страны. Более 20 боливийских чиновников укрылись на территории посольства Мексики.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард призвал протестующих в Боливии соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических представительств. Он также сообщил о готовности Мексики предоставить убежище Эво Моралесу.

Господин Эбрард назвал события в Боливии военной операцией. «Мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет»,— написал он в Twitter.

Помимо Мексики происходящее в Боливии осудили власти Венесуэлы, Аргентины, Никарагуа и Кубы.

«Эво пригласил ОАГ и всех желающих принять участие в проверке голосов. Но ОАГ нанесла удар в спину ему. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет, они стоят за государственным переворотом против Эво Моралеса»,— заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«В Боливии был осуществлен государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских лиц, устроивших мятеж полицейских, а также пассивности армии»,— написал в Twitter избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

«Правые с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом — президентом Эво Моралесом»,— написал в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Аналогично высказались и власти Никарагуа. Колумбия попросила ОАГ созвать срочное заседание.

МИД России назвал развитие событий в Боливии «срежиссированным по лекалам госпереворота» и призвал «все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны». «Рассчитываем, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества, соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями»,— говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подчеркнул, что никакого госпереворота в Боливии не было, а к потере легитимности Эво Моралеса привела «попытка мошенничества на выборах».

«Мы призываем ОАГ отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом и обеспечения того, чтобы новый Высший избирательный суд был по-настоящему независимым и отражал широкий спектр общества Боливии. Народ Боливии заслуживает свободных и честных выборов в рамках конституции страны»,— сказал ТАСС официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента США.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу «увлекательную работу телеведущего на испанском РТ». «Корреа (Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.— “Ъ”) уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит»,— написала она в Telegram.

Марианна Беленькая