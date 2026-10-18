«Сложно жевать резину современности»

— Ну конечно, Лермонтов был проклятый поэт, он же все, что написал, написал за четыре года между смертью Пушкина и своей собственной смертью, с 23 до 27 лет. И такое чувство, что как будто он подписал какой-то договор с непонятной силой, прожил за четыре года эту жизнь и умер. Поэтому снова и снова встает вопрос о самоубийстве, о том, почему он не стрелялся и так далее. У него как бы не сходятся концы с концами. Он писал божественные стихи, по чистоте близкие даже к молитве, и в то же время был ужасен в быту, очень плохо себя вел с женщинами и обижал друзей и вообще был непереносим. Весь состоит из противоречий.