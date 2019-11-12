Сбербанк пошел в разнос

Сбербанк впервые решил освоить сервис, уже предоставляемый другими крупнейшими банками,— доставку банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилотного проекта тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Сбербанк планирует доставлять карты собственной службой. Участники рынка считают, что процесс организации своей доставки с нуля для банка такого масштаба весьма сложен, но, с другой стороны, исключительное положение Сбербанка на рынке поможет продвижению проекта.

Как рассказали “Ъ” участники рынка и подтвердили собеседники, близкие к банку, Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом. Сейчас в рамках пилота в ряде регионов банк доставляет перевыпущенные банковские карты (в Москве стоимость доставки составляет 500 руб.). В декабре начнется пилотный проект по доставке новых банковских карт клиентам. А в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года, указывает собеседник “Ъ”, близкий к Сбербанку. На стадии пилота, рассказывает знакомый с ситуацией собеседник “Ъ”, планируется, что новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк либо через мобильный банк. То есть верификация клиента будет производиться дистанционно. Сколько будет стоить доставка для клиента и будет ли она по новым продуктам платной, собеседники “Ъ” не раскрывают.

На сегодняшний день крупнейшие игроки уже имеют сервисы доставки карт. Например, ВТБ, ближайший конкурент Сбербанка, уже пилотирует доставку дебетовых карт в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года, отметили в ВТБ, банк расширит географию доставки и список продуктового предложения. Кроме того, доставка банковских продуктов по всей стране уже есть в Альфа-банке, «Открытии», Тинькофф-банке, Райффайзенбанке и других. «Сбербанк тут выступает в роли догоняющего»,— указывает управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

Опрошенные “Ъ” банки считают, что в роли догоняющего Сбербанку придется трудно. В первую очередь из-за того, что банк планирует организовывать доставку своими силами или силами дочерних компаний. Собственная служба доставки требует серьезных затрат на содержание штата специалистов — курьеров, логистов, менеджеров. Кроме того, как отмечают в Тинькофф-банке, необходимо создать систему приема и обработки заявок, обеспечить разветвленную сеть представителей, мониторинг и контроль их действий, программы обучения и т. д. Это само по себе вызов, учитывая размеры клиентской базы кредитной организации. Второй момент — это качество сервиса. «Самое важное — скорость доставки продукта,— указывает руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.— Когда мы сократили срок доставки кредитных карт до двух дней, мы увидели кратное увеличение продаж». Опрос банков показал, что сейчас большинство из них доставляют карты в течение двух дней, в отдельных случаях укладываются в один день. Сейчас же, согласно данным на сайте самого Сбербанка, минимальный срок доставки в отделение начинается от двух дней. Третий вызов — конкуренция по стоимости доставки. Сейчас у банков доставка либо бесплатная, например у Тинькофф-банка и «Открытия», либо ниже предлагаемых Сбербанком (390 руб. за перевыпущенную карту Райффайзенбанка).

Эксперты уверены, что сервис Сбербанка в любом случае будет востребован. «Думаю, даже платная доставка будет пользоваться спросом: доминирующее положение на рынке позволит банку брать деньги за то, что у конкурентов бесплатно»,— уверен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. При этом эксперты, учитывая лидирующее положение банка на рынке и широчайшую сеть отделений, сомневаются, что банк распространит сервис доставки по всей России. «Возможно, пилот и проводится банком для оценки экономической эффективности такой схемы работы,— указывает господин Волков.— Например, в небольших городах, где экономически нецелесообразно держать большую сеть отделений, банк мог бы их закрыть и заменить дистанционными сервисами, то есть вводить сервисы по доставке точечно». В больших городах, где развита сеть отделений более широко, по мнению эксперта, доставка может показать свою нецелесообразность.

В Сбербанке “Ъ” сообщили, что у банка нет планов по сокращению своей филиальной сети. «Более того, мы рассматриваем возможность выхода в те микрорайоны, где мы не представлены или представлены недостаточно»,— указывают в кредитной организации. Пилот по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, запущенный в ряде регионов, направлен в первую очередь на изучение востребованности нового сервиса и оценку его необходимости. В случае если клиенты положительно воспримут новую услугу, то она может быть тиражирована, отметили в банке.

Вероника Горячева