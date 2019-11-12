КС разрешил изымать имущество у любого, кто не докажет его законность

Конституционный суд не нашел противоречий в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих. Об этом говорится в определениях суда по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные суда.

Заявители усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, ведь они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы господина Захарченко, Генпрокуратура представить не смогла. Фактически КС поставил точку в споре, и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, сообщил адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко.

Ранее Генпрокуратура добилась конфискации активов самого богатого человека в ФСБ — экс-начальника второго (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности полковника Кирилла Черкалина. Из заявленного иска на обращение в доход государства имущества на сумму около 6,5 млрд руб. квартиру, оцениваемую в 15 млн, удалось сохранить только сестре офицера. Сам господин Черкалин признал большую часть своих активов незаконными.

О деле полковника Захарченко читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Захарченко наговорил на полгода».