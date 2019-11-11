«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить проверку измерительной станции «Суджа»

Украинский «Нафтогаз» призвал российский «Газпром» не тянуть с разрешением на проверку газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Украинская компания заявила о проверке всех приграничных ГИС, кроме «Суджи». Согласно информации «Нафтогаза», «Газпром» предлагал провести проверку с 11 по 15 ноября, но потому передумал и пообещал предложить новые даты.

В украинской компании назвали неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке ГИС очень подозрительной. «Особенно учитывая, что через нее проходит львиная часть транзита российского газа в Европу»,— заявили в «Нафтогазе». «Отсутствие взаимно согласованных объемов транзитного газа, который идет в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа»,— опасаются в украинской компании.

Борьба за газовый контракт между Москвой и Киевом обострилась — стороны обменялись жесткими требованиями. Кремль настаивает, чтобы «Нафтогаз» отказался от спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. В свою очередь Киев вышел с новым иском к российской компании, который составил $12 млрд. Всего же украинская сторона насчитала претензий к «Газпрому» на $22 млрд.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Москва и Киев не сошлись в условиях контракта».