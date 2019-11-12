«Конкорд» Пригожина сменил владельца

Компания «Комбинат питания Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина сменила владельца — им стало АО «Корпорация развития». 30 октября АО, на 100% принадлежащее Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем осталась госкорпорация ВЭБ.РФ.

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Внимание на смену владельца «Конкорда» обратили издание «Новое время» и томское ТВ2. По их информации, «Корпорация развития» приобрела 50% предприятия.