Главные новости к утру 5 ноября

Бизнесмен советского происхождения уроженец Украины Лев Парнас готов удовлетворить запросы на дачу показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Предполагается, что бизнесмен помогал господину искать компромат на политического соперника Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена. О процедуре импичмента

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет. Чтобы избежать путаницы, Facebook объявила о новом логотипе.

США хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами крупное соглашение в сфере контроля над вооружениями, заявил президент Дональд Трамп. Так он прокомментировал предстоящее истечение срока действия ДСНВ. О возможном выходе из другого договора

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал власти Эстонии усилить противодействие «Северному потоку-2», в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО. С такой просьбой он обратился к министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу. О согласовании проекта

В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Пять месяцев назад оно было возвращено прокурору для устранения нарушений УПК, после чего им занималось уже не республиканское МВД, а региональное управление Следственного комитета России.

Украина готова к прекращению транзита газа с РФ, заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель. По его словам, объемы газа в ПХГ такие, что Украина может пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или поставок газа. О развитии ситуации

О предстоящих 5 ноября событиях — в анонсе “Ъ”.