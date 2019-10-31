Принцип датский

«Газпром» преодолел последнее препятствие на пути скорого завершения строительства «Северного потока-2», который должен резко снизить зависимость компании от транзита газа через Украину. Дания, остававшаяся единственной страной, которая задерживала прокладку газопровода, после двухлетнего обсуждения все же выдала разрешение на завершение проекта. Тем не менее «Газпром» уже не сможет успеть к заявленному изначально сроку запуска — 1 января, в лучшем случае это произойдет в первые месяцы 2020 года. Но даже вводимый с опозданием «Северный поток-2» усиливает позиции России на переговорах с Украиной о продолжении транзита газа.

Датское энергетическое агентство (DEA) после затянувшихся более чем на два года дискуссий дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Речь идет о 147 км газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год должен пройти по Балтийскому морю через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При общей протяженности двух ниток «Северного потока-2» в 2,448 тыс. км уже уложено более 2,1 тыс. км. Участок международных вод близ Дании оставался последним препятствием к прокладке газопровода «Газпрома». Исходно монополия хотела проложить «Северный поток-2» в территориальных водах Дании недалеко от первого «Северного потока». Но в 2018 году Дания спешно приняла закон, позволяющий правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах по соображениям национальной безопасности. После этого «Газпром» подал несколько альтернативных заявок на прокладку трубы уже в ИЭЗ Дании, и теперь Копенгаген выбрал самый предпочтительный для себя маршрут к юго-востоку от Борнхольма, поскольку тот «обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности».

Завершить строительство «Северного потока-2» «Газпром» планировал до 1 января, но задержка с выдачей не позволит соблюсти эти сроки. Так, Nord Stream 2 AG, согласно местному законодательству, придется ждать еще четыре недели, прежде чем она сможет начать прокладку датского участка — этот срок дается на возможное оспаривание разрешения, пояснял в начале октября замглавы департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.

Затем еще не менее пяти недель потребуется трубоукладчику швейцарской Allseas на прокладку двух ниток трубы (на укладке работают два судна, максимальная скорость — 5 км в день). При этом прокладку могут замедлить погодные условия на Балтике. Еще как минимум месяц займут испытания газопровода, заполнение трубы азотом и затем газом. Таким образом, ввод газопровода в оптимистичном сценарии может состояться не ранее конца января. Оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не комментирует, когда газопровод может заработать.

Проблема получения разрешения от Дании — последняя, которая стоит перед проектом с точки зрения завершения строительства.

Теоретически на газопровод или компании, которые его строят, могут быть наложены санкции США — такую надежду выразил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Однако 30 октября кандидат на пост посла в РФ Джон Салливан признал на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, что Вашингтон уже не может повлиять на завершение строительства «Северного потока-2».

Ввод «Северного потока-2» в начале 2020 года резко снижает потребность «Газпрома» в использовании украинской газотранспортной системы. Контракт на транзит через Украину истекает 1 января, и решение датского регулятора усиливает позицию Москвы на переговорах с Киевом. Российская позиция уже становится более жесткой: в ходе последнего раунда переговоров 28 октября Москва отказалась одобрить предложенную Украиной методику определения тарифа на транспортировку газа, также не была достигнута договоренность о подписании технического соглашения между операторами газотранспортных систем. Тогда вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович драматически призвал стороны «использовать каждую минуту» для переговоров.

Снятие проблемы с достройкой «Северного потока-2», считает директор Центра энергетики МШУ «Сколково» Татьяна Митрова, не означает, что можно вовсе обойтись без соглашения с Украиной по транзиту. Многое будет зависеть от погоды, поясняет она — в случае теплой зимы отсутствие транзита через Украину вполне может быть компенсировано за счет увеличения отбора газа из подземных хранилищ, поставок СПГ, некоторого увеличения загрузки других маршрутов и организации реверса газа «Турецкого потока» для поставок в Юго-Восточную Европу.

Кроме того, уточняет Татьяна Митрова, для «Северного потока-2» есть и другие риски — политические и регуляторные. По мнению эксперта, нельзя полностью исключать как вероятность введения санкций в отношении проекта, так и, что особенно опасно в свете истории с Opal, введения регуляторных ограничений в отношении загрузки газопровода (см. “Ъ” от 11 сентября). Также, отмечает эксперт, могут возникнуть проблемы и на других транзитных маршрутах — например, через Польшу. Транзитный контракт истекает осенью 2020 года, и переговоры о его продлении не начинались.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова подчеркивает, что провал переговоров с Украиной будет иметь для «Газпрома» более широкие последствия, и не только экономического характера: если дело дойдет до недопоставок газа в страны, которые на 100% зависят от украинского маршрута, это сильно ударит по имиджу российской компании и развяжет руки европейским политикам, настроенным против ископаемого топлива.

Татьяна Дятел