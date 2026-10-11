Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву
Axios: США ждут согласования единого предложения по переговорам от Украины и ЕС
11.10.2026, 23:15
Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву. Новые даты визита не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и ЕС согласовать единое предложение для Москвы. Об этом сообщает Axios.
Собеседник издания также отверг информацию о том, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер пригрозили прекратить обмен разведданными. По его словам, на переговорах в Майами спецпосланники американского президента напомнили украинской стороне, что США по-прежнему являются сильным партнером, поэтому Киеву «не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям».
По мнению президента США Дональда Трампа, Киев воспринимает помощь Вашингтона «как должное», сказал изданию представитель Белого дома. По его словам, президент «действительно зол».
Как пишет The New York Times, у США есть три предложения, которые могут побудить Москву согласиться на временное перемирие. Речь идет о разморозке миллиардов российских активов, продаже долей ЛУКОЙЛа группе американских и ближневосточных инвесторов, а также о разрешении Белоруссии экспортировать калийные удобрения.