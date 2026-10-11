Axios: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву

Собеседник издания также отверг информацию о том, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер пригрозили прекратить обмен разведданными. По его словам, на переговорах в Майами спецпосланники американского президента напомнили украинской стороне, что США по-прежнему являются сильным партнером, поэтому Киеву «не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям».