Москва взяла верх
«Динамо» и ЦСКА лидируют в Российской премьер-лиге
11.10.2026, 22:42
По итогам десятого тура чемпионата России по футболу два московских клуба возглавили золотую гонку. ЦСКА дома разгромил «Родину» — 3:0, а «Динамо» на выезде одолело «Рубин» — 1:0. У обеих команд стало по 22 очка, но бело-голубые имеют на одну победу больше и поэтому опережают красно-синих, занимая первое место.
Победа над «Родиной» выводила ЦСКА как минимум на промежуточное первое место в чемпионате, а он был явным фаворитом в домашнем матче с дебютантом премьер-лиги, который находился на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице и даже поменял главного тренера. Молодой столичный клуб недавно возглавил Джонатан Альба, известный по работе с «Ростовом». Причем со своей бывшей командой испанский специалист уже дважды пересекался с армейцами в нынешнем сезоне — в чемпионате добился ничьей 0:0, а в Кубке России и вовсе выиграл 2:0.
Но у «Родины» до прихода Альбы были очень большие проблемы в обороне, и, конечно, решить их за несколько дней он не мог. Его новые подопечные продержались до 24-й минуты, пока не нарвались на контратаку ЦСКА. Иван Обляков кинул мяч на ход Данилу Круговому, а тому с его скоростью не составило труда оторваться от тяжеловесного центрального защитника Артема Мещанинова и убежать один на один с вратарем. Сергею Волкову он тоже не оставил никаких шансов, пробив впритирку со штангой. На 35-й минуте «Родина» пропустила второй гол после того, как красно-синие разыграли красивую комбинацию. В ее финальной стадии Иван Олейников сбросил мяч на Облякова, который в касание переправил его в верхний угол. Еще был хороший момент у Лусиано Гонду, когда гостей спас Волков, а Матвей Кисляк на добивании ударил чуть выше перекладины.
Во втором тайме гости заметно активизировались, и если бы Артем Максименко реализовал свой выход один на один с вратарем, они бы, наверное, еще могли побороться за положительный результат. Но нападающий проиграл дуэль голкиперу Владиславу Торопу, а потом уже хозяева старались не допускать таких пожарных ситуаций. В итоге на 80-й минуте окончательно снял все вопросы Обляков, отважившийся на сверхдальний удар и идеально попавший в створ рикошетом от штанги.
Сделав дубль, капитан армейцев с шестью голами поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.
Ну а победивший 3:0 ЦСКА стал первым в премьер-лиге с 22 очками.
Впрочем, на лидерство еще претендовало московское «Динамо», матч которого с «Рубином» завершал программу десятого тура. Перед паузой в чемпионате бело-голубые выдали серию из пяти побед подряд, и им она точно не пошла на пользу, только сбив с игрового ритма. При этом соперник у них был куда более сложный, чем у ЦСКА. Казанцы потерпели лишь одно поражение в девяти турах — на старте от «Краснодара», а еще шесть встреч закончили вничью, причем с одинаковым счетом 1:1.
Противостояние на «Ак Барс Арене» началось с острого в прямом смысле выпада хозяев, когда Жак Сиве слева ворвался в штрафную площадь и проверил готовность голкипера Андрея Лунева. Забить под таким углом было трудно, и вообще игра проходила без голевых моментов. Команды очень долго раскачивались, но на 30-й минуте гостям неожиданно фартануло. Прострел правого защитника Хуана Касереса вроде бы не представлял большой угрозы, но вратарь «Рубина» Евгений Ставер неудачно отбил мяч в центрбека Жахонгира Урозова, от ноги которого он залетел в сетку. Более того, пропустив курьезный автогол, казанцы уже на 36-й минуте оказались в двойном минусе. Илья Самошников по неосторожности наступил на упавшего Давида Рикардо и получил за это красную карточку.
При таком раскладе москвичам оставалось спокойно довести матч до победы, а они в дебюте второго тайма едва не позволили отличиться Сиве. «Рубин» и дальше пытался атаковать в меньшинстве, тогда как гости больше охраняли минимальное преимущество, нежели стремились его увеличить. Все бы ничего, но защитник Рубенс зачем-то врезал плечом в подбородок Руслану Безрукову, а даже в хоккее за такие силовые приемы судьи наказывают, и заработал удаление, так что на 82-й минуте бело-голубые лишились численного перевеса. Правда, сразу же они создали отличный момент, но Иван Сергеев в убойной позиции принял неправильное решение и вместо напрашивавшегося удара отдал неточный пас. Концовка получилась очень нервной, тем не менее команда Сандро Шварца одержала шестую победу подряд — 1:0.
Как и ЦСКА, «Динамо» набрало 22 очка и вышло на первое место по дополнительным показателям. Соответственно, армейцы сейчас вторые, а замыкает тройку «Зенит», у которого на один балл меньше. «Краснодар» откатился на четвертое место, «Спартак» — на пятое, но все топы стоят впритык, а в следующем туре состоится супердерби «Динамо» — ЦСКА.