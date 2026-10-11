Москва взяла верх

Но у «Родины» до прихода Альбы были очень большие проблемы в обороне, и, конечно, решить их за несколько дней он не мог. Его новые подопечные продержались до 24-й минуты, пока не нарвались на контратаку ЦСКА. Иван Обляков кинул мяч на ход Данилу Круговому, а тому с его скоростью не составило труда оторваться от тяжеловесного центрального защитника Артема Мещанинова и убежать один на один с вратарем. Сергею Волкову он тоже не оставил никаких шансов, пробив впритирку со штангой. На 35-й минуте «Родина» пропустила второй гол после того, как красно-синие разыграли красивую комбинацию. В ее финальной стадии Иван Олейников сбросил мяч на Облякова, который в касание переправил его в верхний угол. Еще был хороший момент у Лусиано Гонду, когда гостей спас Волков, а Матвей Кисляк на добивании ударил чуть выше перекладины.