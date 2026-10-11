Один человек погиб при ударе БПЛА по машине в Белгородской области
11.10.2026, 22:51
Беспилотник врезался в автомобиль на дороге в Валуйском округе Белгородской области. В салоне находился мужчина. Он скончался на месте от полученных травм, сообщил оперштаб региона.
Кроме того, было атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Врачи госпитализировали мальчика и девочку 15 и 13 лет, у обоих диагностирована акубаротравма. После оказания медицинской помощи их отправили лечиться амбулаторно.
В селе Илек-Кошары Ракитянского округа при взрыве FPV-дрона ранения получила женщина. Ее госпитализировали в Ракитянскую ЦРБ с осколочными ранениями. После оказания медицинской помощи пациентка будет транспортирована в городскую больницу №2 Белгорода, — указано в сообщении оперштаба.
Под удар попал также город Шебекино. Там никто не пострадал, повреждения получили машина и многоэтажный дом.