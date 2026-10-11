Один человек погиб при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

Кроме того, было атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Врачи госпитализировали мальчика и девочку 15 и 13 лет, у обоих диагностирована акубаротравма. После оказания медицинской помощи их отправили лечиться амбулаторно.