Украина призвала Эстонию усилить противодействие «Северному потоку-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал власти Эстонии усилить противодействие «Северному потоку-2», в том числе через скоординированные действия членов-стран ЕС и НАТО. С такой просьбой он обратился к министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу на встрече 4 ноября.

«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы»,— заявил господин Гончарук. Господин Рейнсалу отметил важность этого вопроса и согласился о необходимости скоординировать действия для противодействия проекту.

Напомним, в конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути скорого завершения строительства «Северного потока-2», который должен резко снизить зависимость компании от транзита газа через Украину. Дания, остававшаяся единственной страной, которая задерживала прокладку газопровода, после двухлетнего обсуждения все же выдала разрешение на завершение проекта.

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