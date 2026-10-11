За день над Россией сбили 112 беспилотников
12.10.2026, 00:22
Со вчерашнего утра до 20:00 мск силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, московского региона, а также над Крымом.
При ударах по Белгородской области погиб человек, пострадали двое детей, ранена женщина. Рядом со столицей за сутки сбили 23 БПЛА — о последствиях не сообщалось.
По подсчетам «Ъ», в сентябре в России сбили 14,7 тыс. БПЛА. За месяц до этого были сбиты рекордные 18,2 тыс.