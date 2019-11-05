Бизнесмен Парнас готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Бизнесмен советского происхождения уроженец Украины Лев Парнас готов удовлетворить запросы на дачу показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщил Reuters адвокат господина Парнаса Джозеф Бонди. Речь идет о сведениях, которые требуют следователи из Конгресса США. Лев Парнас известен своими связями с личным адвокатом господина Трампа Рудольфом Джулиани.

Предполагается, что бизнесмен помогал господину Джулиани искать компромат на политического соперника Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена. Льва Парнаса называют ключевой фигурой в расследовании. Ранее бизнесмен отклонил просьбу трех комитетов Палаты представителей предоставить документы и свидетельские показания.

«Мы будем уважать, а не игнорировать запросы комитета в той мере, в которой они являются юридически обоснованными, и при этом неукоснительно защищать привилегии господина Парнаса, включая пятую поправку»,— заявил господин Бонди.

Господин Парнас и выходец из Белоруссии Игорь Фруман, проживающие в последние годы в штате Флорида, были задержаны по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний и лоббистской деятельности. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, предъявившая им обвинения, считает, что в 2018 году они передали более $300 тыс. комитетам политических действий, созданным для поддержки президента Дональда Трампа.

Подробнее — в публикации журнала «Огонек» «Битва за импичмент».