США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

США хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами крупное соглашение в сфере контроля над вооружениями, заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме. Так он прокомментировал предстоящее истечение срока действия ДСНВ.

«Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией»,— сказал господин Трамп.

2 августа истек срок действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. США и Россия отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. Сейчас под вопросом находится будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (истекает в феврале 2021 года). По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Вашингтон готовится к отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О планах покинуть еще один договор читайте в публикации “Ъ” «Договор дороже неба».