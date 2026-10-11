Axios: РФ пока не согласилась на объявленное Трампом энергетическое перемирие
12.10.2026, 00:13
Россия пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Оно предполагает взаимный отказ России и Украины от атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с возможностью расширения на электростанции и энергосети. Об этом сообщает Axios.
По данным The New York Times, у США есть три предложения для побуждения Москвы согласиться на перемирие. Речь идет о разморозке миллиардов российских активов, продаже долей ЛУКОЙЛа группе американских и ближневосточных инвесторов, а также о разрешении Белоруссии экспортировать калийные удобрения.
Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной накануне. На какой срок оно устанавливается, американский президент не уточнил. До этого господин Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставке российского дизеля на американский и мировой рынки. Лицензию уже выдал американский Минфин.