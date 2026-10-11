В Польше задержали более 100 подростков из-за угроз нападений на школы

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что правоохранительные органы будут продолжать жестко контролировать ситуацию с безопасностью, в том числе отслеживать сообщения с угрозами онлайн. Власти страны считают, что нападения стали проявлением феномена подражания, когда подростки выплескивают агрессию, копируя чьи-то противоправные действия. Как полагает правительство, этому способствует «культ насилия» в сети. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что очень часто это спонтанные действия, вдохновленные активностью в сети.