В Польше задержали более 100 подростков из-за угроз нападений на школы
11.10.2026, 22:35
Власти Польши сообщили о задержании за последние несколько дней 117 подростков в рамках мер по обеспечению безопасности после трех случаев вооруженных нападений в учебных заведениях страны с начала октября. Подростков задерживали за ношение ножей или другого оружия, а также за угрозы нападения на школы или одноклассников.
Как сообщила Главная комендатура полиции, проверки проведены уже более чем в 64 тыс. учебных заведений страны. В работе приняли участие почти 40 тыс. сотрудников полиции. В результате зарегистрировано 275 инцидентов с ношением оружия или угрозами. У учащихся изъяты 110 опасных предметов, включая ножи, мачете, пневматические пистолеты и бутылки с бензином.
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что правоохранительные органы будут продолжать жестко контролировать ситуацию с безопасностью, в том числе отслеживать сообщения с угрозами онлайн. Власти страны считают, что нападения стали проявлением феномена подражания, когда подростки выплескивают агрессию, копируя чьи-то противоправные действия. Как полагает правительство, этому способствует «культ насилия» в сети. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что очень часто это спонтанные действия, вдохновленные активностью в сети.
7 октября в городе Остроленка 19-летний ученик напал с ножом на школу, ранив девять человек. 8 октября 15-летний подросток, бывший ученик одной из школ города Лещидул-Новины, совершил нападение на учебное заведение. От тяжелого ножевого ранения в шею погибла 37-летняя сотрудница школы, два человека получили ранения. 10 октября в Варшаве в комплексе школ TEB Educacja 21-летняя студентка напала на трех девушек.