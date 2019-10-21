Битва за импичмент

Чем шире круг лиц, втянутых в слушания по импичменту, тем очевиднее: этот процесс, запущенный Палатой представителей, может спутать карты абсолютно всем кандидатам на выборах нового президента США в ноябре 2020 года.

Иван Лебедев

Примерно две недели назад в вашингтонском аэропорту имени Даллеса двух пассажиров, собиравшихся вылететь в Вену, попросили пройти не на посадку, а в специальное помещение, где их ждали американские следователи. Там уроженец Украины Лев Парнас и выходец из Белоруссии Игорь Фруман, проживающие в последние годы в штате Флорида, были задержаны по подозрению в незаконном финансировании предвыборных кампаний и лоббистской деятельности. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, предъявившая им обвинения, считает, что в 2018 году они передали более 300 тысяч долларов комитетам политических действий, созданным для поддержки президента Дональда Трампа. Но самое главное — задержанные были напрямую связаны с личным президентским адвокатом, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

В другое время эта мутная история, коих в Америке случается немало, могла бы остаться почти незамеченной. Но сейчас она оказалась неотъемлемой частью, пожалуй, самого громкого за последние годы скандала, изо всех сил раздуваемого Демократической партией в надежде отстранить от власти республиканца Трампа. 24 сентября спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента. О значении этого шага, к которому давно готовилась, но который никак не решалась сделать оппозиция, говорит хотя бы тот факт, что до сих пор в американской истории такое случалось лишь трижды.

Украинская увертюра

Согласно Конституции США, импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если «они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках». При этом ни разу подобные действия в отношении главы государства еще не были доведены до конца. В 1868-м 17-го президента США Эндрю Джонсона обвинили в незаконном увольнении военного министра, а в 1998-м 42-го президента страны Билла Клинтона — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию в ходе сексуального скандала с Моникой Левински, однако оба они были оправданы. В 1974 году 37-й президент США Ричард Никсон сам ушел в отставку под угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом.

Что касается Трампа, то поводом для начала процедуры импичмента стал, как известно, его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США просил своего собеседника возобновить расследование в отношении газовой компании «Бурисма» и входившего в состав ее совета директоров сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена — Хантера. Рассчитывая таким образом дискредитировать своего самого опасного соперника на президентских выборах в 2020 году, Трамп поручил Джулиани вплотную заняться этим делом. Согласно опросам, Байден по-прежнему лидирует среди претендентов в официальные кандидаты Демпартии, опережая ближайших преследователей — сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса — на 6 и 14 процентных пунктов.

Трамп, по свидетельству его окружения, боится Байдена.

И рассчитывает накопать на него компромат с помощью украинских властей, которые ранее уже начинали, а затем прекращали расследование против «Бурисмы», где Хантер Байден получал зарплату в 50 тысяч долларов в месяц и, по некоторым сведениям, еще столько же в виде вознаграждения, поступавшего на счет его фирмы в США. С учетом того, что бывший вице-президент курировал в администрации Барака Обамы отношения с Украиной, многие усматривают в этом по меньшей мере конфликт интересов. В 2016-м Байден настоял на увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина, который вел дело против «Бурисмы», пригрозив в противном случае лишить Киев финансовой помощи США. Сейчас он утверждает, что сделал это исключительно потому, что Шокин недостаточно активно вел борьбу с коррупцией, а вовсе не для того, чтобы его сын избежал неприятностей.

Однако у бывшего украинского прокурора имелась несколько иная версия этих событий, которой он успел поделиться с Джулиани. И сделал это Шокин с помощью своих знакомых в Америке — тех самых Парнаса и Фрумана, выступавших посредниками в организации встреч президентского адвоката с украинскими официальными лицами. Со своей стороны, Трамп в разговоре с Зеленским настоятельно просил его оказать Джулиани содействие, а затем весьма подозрительным образом — под предлогом ревизии — заморозил предоставление военной помощи Украине. Известно об этом стало, когда некий информатор из числа сотрудников ЦРУ направил председателям комитетов по разведке Сената и Палаты представителей письмо, в котором, ссылаясь на свои контакты в Белом доме, изложил содержание беседы Трампа с Зеленским.

После этого Пелоси объявила о начале процедуры импичмента, а Белому дому пришлось пойти на беспрецедентный шаг и опубликовать текст беседы двух президентов. Министерство юстиции заявило, что не нашло в действиях Трампа ничего противозаконного, но демократы обвинили его в нарушении Конституции, использовании служебного положения в личных целях и призывах к лидеру иностранного государства вмешаться во внутренние дела США. И не просто в какие-то второстепенные события, а в президентские выборы.

«Действия президента Трампа вскрыли постыдные факты измены принесенной им присяге, предательства нашей национальной безопасности и честности наших выборов»,— заявила спикер Палаты представителей.

Демократы уже начали вызывать на слушания свидетелей из числа высокопоставленных сотрудников Госдепартамента и президентского аппарата и затребовали у администрации Трампа документы, касающиеся отношений с Украиной. Белый дом ответил, что сотрудничать с ними не будет.

Больше вопросов, чем ответов

Новые обстоятельства, появляющиеся чуть ли не ежедневно, в том числе в ходе слушаний на Капитолийском холме, определят исход этого дела. Да и исход президентских выборов в 2020 году тоже. Процесс импичмента, запущенный в Палате представителей, может спутать карты всем кандидатам. У кого на руках окажется джокер, неожиданно оказавшийся в предвыборной колоде, совершенно не ясно.

Допустил ли Трамп нарушения законов и Конституции, которые могут послужить основанием для импичмента? Наберется ли в Конгрессе достаточно голосов, чтобы отстранить президента от власти? Стоит ли демократам прилагать огромные усилия для импичмента Трампа вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах, волнующих избирателей? Как все это повлияет на предвыборные позиции Трампа и Байдена? «Пока ни на один из этих вопросов нет точного ответа»,— подчеркивает эксперт из вашингтонского Института Брукингса Элейн Камарк.

А что думают и говорят по этому поводу простые американцы, которые через год — 3 ноября 2020-го — придут на участки для голосования? Общественное мнение никогда не было (и не должно быть) главным фактором при решении сложных политических проблем. Но оно во многом определяет настроения политиков, которые этими проблемами занимаются, и члены Конгресса, как обычно, действуют с оглядкой на мнение своего электората. В конце концов, через год в США вместе с выборами президента будет переизбираться треть Сената и полностью Палата представителей.

Беда, однако, в том, что и глас народа неоднозначен. Как показал опрос социологического центра Университета Монмут (штат Нью-Джерси), 42 процента избирателей считают, что Трамп определенным образом шантажировал Зеленского, добиваясь от него возобновления расследования против сына Байдена. При этом ровно то же количество респондентов полагают, что и Байден, возможно, оказывал давление на украинские власти, требуя прекратить разбирательство по «Бурисме».

Есть и другие данные. Так, за последний месяц число тех, кто выступает за импичмент Трампа, немного увеличилось, но все равно составляет менее половины всех избирателей (44–47 процентов). Налицо резкая поляризация по партийной принадлежности: демократы — за, республиканцы — против. Но даже при этом многие демократы предпочли бы, чтобы Трамп был побежден на выборах, а не отстранен от власти в результате импичмента. Что касается независимых избирателей, то многие из них считают, что «пока слишком рано» говорить, заслуживает ли президент отречения от должности. Чтобы ответить на этот вопрос, нужна дополнительная информация.

Плохой хороший парень

Нужна она и для того, чтобы понять, как это отразится на Джозефе Байдене. Профессор Американского университета в Вашингтоне Дэвид Баркер напоминает, что, когда в 2016-м разгорелся скандал с электронной перепиской Хиллари Клинтон, это соответствовало ее имиджу скрытной и неискренней особы и «поэтому люди охотно в это поверили». На этот раз обвинения в адрес Джозефа Байдена совершенно не соответствуют представлениям об этом человеке, которые сложились у избирателей за 40 лет его работы на выборных должностях.

«В избирательном штабе Байдена могут не обращать внимания на выкрики Трампа и Руди Джулиани. Если кто-то вроде них называет тебя плохим парнем, то это значит, что на самом деле ты хороший парень»,— приводит газета The Philadelphia Inquirer мнение политтехнолога Нила Оксмана.

В то же время его коллега Джоэл Бененсон напоминает: Трамп умеет безостановочно повторять в адрес оппонентов одни и те же обвинения, и, хотя его утверждения могут быть абсолютно безосновательными, они запоминаются именно потому, что звучат снова и снова. Потоки грязи, вылитые на политического противника, неизбежно оставляют какой-то осадок, и такая стратегия не раз срабатывала. Ведь попробуй потом разберись — «то ли он шубу украл, то ли у него украли...».

Никаких доказательств, что Джозеф Байден или его сын каким-то образом нарушили закон, пока нет.

Рейтинг популярности бывшего вице-президента почти не изменился (кстати, как и рейтинг Трампа) в основном благодаря сильнейшей поляризации американского общества: сторонники Демпартии остались при своем мнении, республиканцы — при своем. Тем не менее нападки на Байдена могут «посеять у избирателей определенные сомнения» и превратить фаворита предвыборной гонки среди демократов в непроходную фигуру, предупреждает социолог Патрик Мюррей из Университета Монмут.

«Деятельность сына (Байдена) выглядит крайне сомнительно... Можно сказать, что она самым примитивным образом была направлена на защиту специальных интересов, и, хотя с формальной точки зрения это представляется легальным, американцы этого не любят»,— констатирует профессор Дикинсон-колледжа (штат Пенсильвания) Дэвид О'Коннел.

Плюсом для Байдена в этой скандальной ситуации, пожалуй, можно считать только то, что она лишний раз напомнила, кто является главным соперником Трампа и лидером гонки среди демократов. Остальные 18 участников предвыборного забега, то есть соперники Байдена из демократического лагеря, поддержали начало процесса импичмента, но тоже не знают, надо ли им радоваться такому ходу событий. Об их избирательных кампаниях временно забыли. «Они исчезли из выпусков новостей,— отмечает О'Коннел.— Эта история слегка повышает статус Байдена, будто он уже объявлен официальным кандидатом и соперничество идет только между ним и Трампом». Неудивительно, что другие претенденты из числа демократов не спешат выражать солидарность с конкурентом-однопартийцем. «Когда кто-то ведет стрельбу по вашему оппоненту, вы не встаете грудью на его защиту»,— подчеркивает Оксман.

Миссия невыполнима?

Демократы в Конгрессе намерены использовать не только факты, вскрывшиеся в ходе телефонного разговора Трампа с Зеленским и контактов Джулиани с украинцами, но и 448-страничный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившего расследование в связи с подозрениями относительно сговора Трампа с Москвой накануне президентских выборов в 2016 году. Директор ФБР не нашел доказательств сговора, но допустил возможность того, что Трамп пытался помешать расследованию, то есть препятствовал отправлению правосудия. А это в США считается серьезным преступлением! «Если бы у нас была уверенность в том, что президент не препятствовал следствию, мы бы это указали»,— сообщили авторы документа.

Как объявила Пелоси, обстоятельства этого дела изучат шесть комитетов Палаты представителей. Они передадут свои выводы в юридический комитет, который должен будет решить, есть ли основания для импичмента, и в случае положительного ответа направить обвинительное заключение в палату полного состава. Чтобы утвердить документ, там потребуется простое большинство голосов, и тогда вопрос будет передан в Сенат, который, по сути, возьмет на себя функции суда. Конгрессмены выступят как сторона обвинения, сенаторы — как жюри присяжных, а председательствовать на процессе будет глава Верховного суда Джон Робертс.

Для импичмента нужно не менее двух третей голосов сенаторов (67 из 100), и это может стать главным препятствием для демократов.

Если в Палате представителей, где оппозиция занимает 235 кресел из 435, вопрос с осуждением Трампа может быть решен достаточно легко, то рассчитывать на квалифицированное большинство при голосовании в Сенате пока не приходится. У республиканцев там 53 места из 100, и перетащить на сторону демократов два десятка из них — задача из разряда «миссия невыполнима».

И все же Трамп от импичмента не застрахован. Пока республиканцы — даже те, кто не питает к нему теплых чувств,— соблюдают партийную дисциплину. Мнение большинства из них, пожалуй, лучше всего выразил сенатор от штата Пенсильвания Пэт Туми: «Президенту не подобает просить иностранных лидеров проводить расследование против своего политического соперника, но этого еще недостаточно для импичмента». Если же появятся веские доказательства, что он совершил тяжкое преступление, то вслед за общественным мнением от него может отвернуться и часть «товарищей по партии». Во всяком случае один из них — сенатор от штата Юта и бывший кандидат «Великой старой партии» на выборах в 2012 году Митт Ромни — с самого начала сообщил о желании всерьез разобраться с обвинениями в адрес хозяина Белого дома.

Идеолог американских «неоконсерваторов» главный редактор журнала The Weekly Standard Билл Кристол в интервью телекомпании MSNBC предположил, что заявление Ромни (давнего критика Трампа) могло подтолкнуть Пелоси к началу процесса импичмента. Тот, мол, дал понять, что и в Палате представителей, и в Сенате найдутся республиканцы, которые поддержат суд над президентом. Кристол считает, что если в их партийных рядах отыщутся хотя бы два-три «перебежчика», то вслед за ними потянутся и другие. «Плотину может прорвать»,— согласен обозреватель газеты The Washington Post Юджин Джозеф Дионн. Вот тогда дела у Трампа будут совсем плохи, и поэтому его досрочный уход — дело маловероятное, но не невозможное.

Республиканцы при поддержке Белого дома наверняка постараются максимально затруднить или даже полностью сорвать расследование. Тем не менее демократы не скрывают, что рассчитывают завершить его как можно скорее, возможно, еще до Рождества. В 1998-м республиканцы, контролировавшие нижнюю палату Конгресса, начали такие действия против Клинтона 8 октября, а уже 19 декабря провели голосование по резолюции об импичменте. Сенат оправдал 42-го президента США 12 февраля 1999 года.

На этот раз события в Палате представителей тоже будут развиваться очень быстро. А вот дальше, когда разбирательство переместится в Сенат, возможна задержка. Белый дом уже дал понять, что намерен использовать для защиты президента все имеющиеся юридические средства и готов дойти до Верховного суда. И если этот процесс не завершится до ноября 2020-го, то Трамп может стать первым в истории президентом, который будет добиваться своего переизбрания на новый четырехлетний срок после того, как Палата представителей объявит ему импичмент.