Главные анонсы 5 ноября

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга проведет заседание по делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Защита планирует направить новое ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах амнистии капитала. Ранее президиум Верховного суда запретил использовать декларации для доказательств вины в уголовном производстве. Подробнее

Мосгорсуд заслушает доказательства гособвинения по делу о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного управления СКР Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко. О деле

В Москве пройдет визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Он примет участие в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об отношениях двух стран