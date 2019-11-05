В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева

В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Пять месяцев назад оно было возвращено прокурору для устранения нарушений УПК, после чего им занималось уже не республиканское МВД, а региональное управление Следственного комитета России (СКР). Особый резонанс этому расследованию придало то обстоятельство, что один из фигурантов утверждал, что на самом деле готовился не теракт, а убийство, заказчиком которого он назвал Максима Галкина. Впрочем, следствие обвиняемому не поверило и не стало привлекать шоумена даже в качестве свидетеля.

Фигурантами этого резонансного уголовного дела являются четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуев и приехавший в дагестанскую столицу из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов, работавшие на стройке в Махачкале, создали террористическую ячейку в октябре 2016 года. В мае следующего года к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерно в это же время, говорится в деле, они стали обсуждать план совершения теракта на концерте Филиппа Киркорова, который был анонсирован на 6 июля. По данным следствия, Казуев приобрел необходимые компоненты (помог ему в этом четвертый фигурант дела Шамиль Магомедов, купивший канистру ацетона) и изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами — металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. В конце мая две бомбы малой мощности были подорваны с испытательными целями, и члены группы убедились в их пригодности.

Однако реализовать задуманное злоумышленникам не удалось, «поскольку территория Летней эстрады филармонии охранялась сотрудниками полиции и они не смогли проникнуть сквозь оцепление и установить взрывные устройства на месте проведения концерта до его начала, а также произвести их подрыв».

Так сформулирован вывод следствия в новой редакции обвинения, составленной сотрудниками СКР. Ранее, в варианте следователей МВД, в качестве места закладки фигурировал ресторан «Хазар», расположенный неподалеку от Летней эстрады, и это было грубой ошибкой, на которую указывал адвокат Исрафил Гададов.

В начале марта этого года, уже после предъявления ему первого варианта обвинения в окончательной редакции, Хидирнеби Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой. Шоумен, утверждал обвиняемый, даже заплатил ему авансом миллион рублей — половину обещанной суммы, а также вручил телефон и сим-карту. Но потом Казуев якобы отказался от плана, опасаясь, что «могут пострадать много людей», и потратил полученные деньги на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Адвокат Исрафил Гададов просил включить всех трех звезд эстрады в список свидетелей. Однако следствие и прокуратура увидели в заявлении обвиняемого попытку затянуть расследование, поэтому защитнику в ходатайстве отказали.

В конце мая текущего года судья Северо-Кавказского военного окружного суда Алексей Магомадов решил вернуть уголовное дело прокурору, поскольку обнаружил в обвинительном заключении существенные нарушения норм УПК РФ. В частности, прочитав документ, судья не смог определить, по каким именно признакам состава преступления обвиняются фигуранты дела. Например, ст. 205 УК РФ (террористический акт) предусматривает ответственность за совершение теракта и «группой лиц по предварительному сговору», и «организованной группой». Диспозиция 205-й статьи содержит и другие альтернативные признаки преступного деяния, напомнил судья, а подсудимый вправе знать о характере предъявленного ему обвинения в полном объеме.

Теперь к шести статьям УК РФ, фигурировавшим в первоначальной версии обвинительного заключения, добавились еще две: 205.1 (склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании) и 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Напомним, первоначально подсудимым было предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4), подготовке теракта (ст. 30 и ст. 205), создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем (ст. 208), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1).

Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Каждый из них назван «народным артистом России, индивидуальным предпринимателем». Однако и на этот раз следствие отказалось вносить знаменитостей в список свидетелей.

По данным господина Гададова, на днях дело ушло в суд. Дата рассмотрения дела в Южном окружном военном суде (бывший Северо-Кавказский окружной военный суд) пока не назначена. На предварительном слушании защитники Хидирнеби Казуева вновь намерены поставить вопрос о вызове на процесс в качестве свидетелей трех известных артистов.

Юлия Рыбина, Махачкала