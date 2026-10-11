Сложились факторы роста
Объем рынка факторинга перевалил за 3 трлн рублей
12.10.2026, 00:00
В третьем квартале этого года совокупный факторинговый портфель впервые превысил отметку в 3 трлн руб. При этом впервые за пять лет снизилась база активных клиентов факторинговых компаний. Участники рынка отмечают, что все большую роль на факторинговом рынке играют крупные клиенты и отрасль постепенно перестраивается под их нужды.
Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по предварительным итогам третьего квартала совокупный факторинговый портфель впервые превысил отметку в 3 трлн руб., составив 3,36 трлн руб. За квартал портфель вырос на 204 млрд руб., или на 7%. Год назад, в третьем квартале 2025 года, впервые после трех лет роста было зафиксировано снижение портфеля.
Факторинг — краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет, например, продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не от покупателя, а от факторинговой компании, которая получит деньги от покупателя товара.
Рост факторингового портфеля обеспечили игроки из топ-10 и возглавляющий их «СберФакторинг», расширивший экспозицию на ряд отраслей, рассказал “Ъ” исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, кроме того, в июле очень крупная сделка состоялась у «ВТБ Факторинга». Именно эти два игрока обеспечили основной рост общего факторингового портфеля — у «СберФакторинга» показатель вырос на 190,7 млрд руб., а у «ВТБ Факторинга» — на 117,6 млрд руб. «Мы фиксируем рост спроса на наши продукты со стороны крупнейших системообразующих предприятий страны в капиталоемких отраслях — ТЭК, металлургия, телеком, крупная логистика и оптовая торговля»,— рассказал “Ъ” гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. По словам гендиректора «ВТБ Факторинга» Константина Савельева, рынок факторинга находится в фазе качественной адаптации к дорогим деньгам, развивается в направлении более зрелой и технологичной модели.
При росте совокупного портфеля база активных клиентов факторинговых компаний снизилась впервые за пять лет на 1,2 тыс., или на 6,6%. По словам Дмитрия Шевченко, в предыдущие годы драйвером роста этого показателя были субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и особенно микробизнес, с которым активно работала факторинговая компания банка «Точка», а «в третьем квартале этого года "Точка" объявила, что сворачивает факторинг».
Спрос на факторинг в сегменте МСБ сохраняется. Как рассказал “Ъ” управляющий директор Альфа-банка по факторингу Павел Шишов, все чаще малые компании стали приходить за факторингом: «В ситуации, когда нет возможности получить кредит, нет лимита, нужен новый залог или слишком высокая ставка, российский бизнес вспоминает о своей дебиторской задолженности, которую можно конвертировать в денежные средства». Как отмечает руководитель факторинга в экосистеме Т-Банка для бизнеса Виктор Вернов, основным драйвером роста факторингового портфеля в третьем квартале стало активное использование агентского факторинга крупнейшими маркетплейсами в сегменте e-commerce.
Но дальнейшее развитие рынка факторинга будет связано с акцентом на крупных клиентах, считают эксперты. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обращает внимание на то, что топ-6 факторов уже аккумулируют 90% доходов рынка, а «доля МСП в клиентской базе факторов упала до 70%». Константин Савельев считает, что главная идея рынка на 2026 год заключается в том, чтобы в условиях дорогого капитала помочь компаниям быстрее превращать продажи в деньги, снизить нагрузку на баланс и эффективнее управлять всей цепочкой создания стоимости.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 8