Сложились факторы роста

Рост факторингового портфеля обеспечили игроки из топ-10 и возглавляющий их «СберФакторинг», расширивший экспозицию на ряд отраслей, рассказал “Ъ” исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, кроме того, в июле очень крупная сделка состоялась у «ВТБ Факторинга». Именно эти два игрока обеспечили основной рост общего факторингового портфеля — у «СберФакторинга» показатель вырос на 190,7 млрд руб., а у «ВТБ Факторинга» — на 117,6 млрд руб. «Мы фиксируем рост спроса на наши продукты со стороны крупнейших системообразующих предприятий страны в капиталоемких отраслях — ТЭК, металлургия, телеком, крупная логистика и оптовая торговля»,— рассказал “Ъ” гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. По словам гендиректора «ВТБ Факторинга» Константина Савельева, рынок факторинга находится в фазе качественной адаптации к дорогим деньгам, развивается в направлении более зрелой и технологичной модели.