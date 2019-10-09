Договор дороже неба

8 октября стало известно, что США могут выйти из Договора по открытому небу (ДОН) — важного соглашения, позволяющего им, России и еще 32 странам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушений со стороны России. Эксперты предупреждают: такой шаг сделает ситуацию с безопасностью в Европе еще более неустойчивой и менее предсказуемой.

«До настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было»,— заявили вечером 8 октября “Ъ” в МИД РФ. При этом в ведомстве добавили, что Москва считает ДОН «важным инструментом обеспечения европейской безопасности».

О том, что в администрации Дональда Трампа решили выйти из ДОН, стало известно из обнародованного письма главы комитета Палаты представителей по международным делам Элиота Энгела. Обращаясь к новому советнику президента США по национальной безопасности Роберту О’Брайену, влиятельный конгрессмен призывает «не делать столь безрассудного шага». «Документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран… Выход из договора подорвет доверие к США как к надежному и предсказуемому партнеру в обеспечении европейской безопасности и нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров»,— предупреждает политик. Элиот Энгел напоминает, что ДОН «позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных», что особо важно в контексте конфликта вокруг Украины. И сетует на то, что администрация Дональда Трампа не проконсультировалась ни с Конгрессом, ни с союзниками по НАТО. При этом из письма следует, что в качестве предлога для выхода из ДОН власти США хотят использовать нарушение этого договора Россией.

Договор, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002-м, позволяет 34 его членам, среди которых Россия, США, страны ЕС и постсоветского пространства, совершать над территорией друг друга наблюдательные полеты с целью контроля над военной деятельностью и укрепления доверия. В 2017 году Россия выполнила 52 полета по ДОН и приняла 36 миссий других стран. В 2018 году все полеты были приостановлены из-за конфликта между Россией и Грузией о статусе Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году реализация соглашения возобновилась. Недавно Россия приняла совместную миссию из Норвегии, Канады и США, а сама совершила облеты Франции и США.

О том, что Россия не соблюдает ДОН, говорится во всех ежегодных отчетах Госдепартамента США с 2004 года: Вашингтон не устраивают введенные Москвой ограничения полетов над Калининградской областью и в зоне 10 км от границ с Абхазией и Южной Осетией. По поводу первой претензии в МИД РФ “Ъ” ранее поясняли: «Некоторые наши партнеры, имея право совершать полеты на дальность до 5,5 тыс. км, значительную их часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек и тем самым создавая проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона и для работы аэропорта Храброво».

Противоречия же по второму пункту вытекают из политических разногласий. В ДОН записано, что «маршрут полета проходит не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое не является участником договора». «Для нас, как и для ряда других государств, Абхазия и Южная Осетия еще с 2008 года являются не грузинскими регионами, а независимыми государствами, к которым в полной мере применимо процитированное положение»,— уточняли “Ъ” в МИД РФ.

При этом в апреле 2018 года Россия объявила, что снимет эти ограничения, если Грузия разрешит российским инспекторам облеты над своей территорией. “Ъ” в МИД РФ подтвердили приверженность Москвы этой позиции, но в последнем отчете Госдепа этот пункт все равно вменяется Москве как нарушение. Сам же Элиот Энгел пишет, что претензии США по ДОН недостаточно серьезны, чтобы стать причиной выхода из договора.

Глава Nuclear Crisis Group Джон Вулфстал, при предыдущей администрации занимавший пост старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению, в беседе с “Ъ” подчеркнул, что «Россия не полностью выполняла требования договора», но в то же время отметил:

«При президенте Трампе действия США не основаны на тщательно продуманной политике обеспечения национальной безопасности. Выход США из ДОН нанесет ущерб как безопасности самих США и НАТО, так и России».

Бывший помощник министра обороны США (также при Бараке Обаме) Эндрю Вебер в разговоре с “Ъ” выразился еще жестче: «Администрация Трампа, скорее всего, примет решение о выходе из ДОН, что станет еще одним ударом с ее стороны по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Эти продолжающиеся усилия по уничтожению одного договора за другим объясняются идеологическими причинами и ничем другим». По прогнозу собеседника “Ъ”, после выхода из ДОН США объявят об отзыве своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не станут продлевать истекающий в 2021 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, противником любых ограничивающих возможности США договоренностей был бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Однако даже после его отставки в сентябре в Белом доме, судя по всему, не отказываются от запущенного им процесса вывода США из соответствующих соглашений.

«Это в принципе направление мысли самого Трампа и его команды — уйти из всех соглашений, которые к чему-то обязывают и сковывают США»,— пояснил “Ъ” директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

По его словам, у России у достаточно средств национального контроля, чтобы «просвечивать» территорию США. При этом эксперт уточняет, что ДОН может продолжать работать и без США, но в значительной степени потеряет свою привлекательность для других стран и станет малоэффективным. «В итоге вероятный противник будет казаться больше, чем на самом деле. Общая ситуация станет еще более неустойчивой и менее предсказуемой. Но какого-то кошмара я не предвижу»,— отметил Дмитрий Тренин.

В свою очередь, начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002–2009 годах, председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский напомнил “Ъ”, что в свое время в РФ тоже было много противников этого договора. Процесс его ратификации в начале 2000-х пыталась сорвать КПРФ, назвавшая соглашение «предательским» и «шпионским». «Но в итоге этот договор оказался очень полезным, прежде всего как мера доверия»,— говорит он.

По его прогнозу, если США выйдут из ДОН, их союзники по НАТО продолжат запрашивать квоты для облета российской территории и будут передавать американцам полученную информацию. Российские же инспекторы над территорией США летать не смогут. Тем не менее Евгений Бужинский считает, что Москве не стоит присоединяться к процессу разрушения этого договора: «Мы же себя позиционируем как людей взвешенных и вдумчивых. США фактически сломали систему контроля над вооружениями, а сейчас приступают к демонтажу мер доверия. Будем продолжать критиковать их».

Елена Черненко