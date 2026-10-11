Песков назвал огромным спрос на российское дизельное топливо

«Скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение»,— сказал господин Песков в комментарии «РИА Новости». Продажи топлива, по его словам, идут через трейдеров, поэтому России не надо дожидаться запроса на поставку от конкретных стран.