Песков назвал огромным спрос на российское дизельное топливо
Песков: Россия без проблем поставит дизель на мировые рынки
11.10.2026, 22:40
С рынка выпало огромное количество нефти и нефтепродуктов, поэтому Россия сможет без проблем экспортировать дизель на мировые рынки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Скажем так, проблемы со спросом на рынках нет. Было бы предложение»,— сказал господин Песков в комментарии «РИА Новости». Продажи топлива, по его словам, идут через трейдеров, поэтому России не надо дожидаться запроса на поставку от конкретных стран.
Правительство России с 10 октября частично сняло запрет на экспорт топлива. Власти рассчитывают поставить 500 тыс. тонн дизеля. Вице-премьер Александр Новак заверил, что «решение не затронет интересы российских потребителей», поскольку объемы производства позволяют обеспечивать внутренний спрос.
Изначально о договоренности по поставкам российского дизеля объявил президент США Дональд Трамп. Всего, по его словам, Россия согласилась поставить на американский и мировой рынки 1,8 млн тонн дизеля. Он допускает поставку еще 3 млн тонн топлива дополнительно.